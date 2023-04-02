"Московская" дочь Ольги Сумской поддержала режиссера-путиниста на красной дорожке в РФ

Антонина Паперная, дочь украинской актрисы и Народной артистки Украины Ольги Сумской, продолжает вести богемный образ жизни в стране-оккупанте, несмотря на войну в Украине.
Из-за молчаливой позиции Паперной Сумская регулярно оказывается меж двух огней в попытках оправдать молчание дочери про военные преступления рф в Украине. Ольга рассказывает про животный страх, который испытывает Тоня от жизни в стране-агрессоре, однако сама Паперная невольно опровергает это.
Уже второй раз за последний месяц Антонина появляется на красной дорожке вместе с мужем, российским актером Владимиром Яглычем - они посещают премьеры и охотно фотографируются для российских СМИ. Так Паперная пришла на премьеру сериала, который снял режиссер-путинист Федор Бондарчук.
Актриса не только поддержала творение человека, который одобряет и поддерживает войну в Украине, но и стала горячей темой для обсуждений в желтой прессе - главную роль в сериале, премьеру которого посетили Паперная и Яглыч, сыграла бывшая жена российского актера, Светлана Ходченкова, личная жизнь которой после разрыва с ним не заладилась.
Ранее Ольга Сумская расплакалась на интервью, когда рассказывала про своих московских внуков - актриса призналась, что старается взращивать в них любовь к украинской культуре.
Также Ольга Сумская высказала свое мнение о вероятной "могилизации" ее московского зятя - российского актера и мужа ее старшей дочери Владимира Яглыча.
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