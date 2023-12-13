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Морщинки и лохматые брови: Каменских показала свое настоящее лицо без фильтров

Анна Подгорная
13 декабря 2023, 01:02
NK удалось встретить редкое утро в тишине и уюте, чем артистка поспешила поделиться с фанатами.
Настя Каменских
Настя Каменских без макияжа - NK показала, как выглядит утром / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

Украинская певица Настя Каменских (NK) решила взять небольшой тайм-аут между мероприятиями по рекламе нового трека и старта международной карьеры. Утро артистка провела в тихой домашней атмосфере.

В силу профессии ей это удается нечасто, из-за чего минуты спокойствия приобретают особую ценность. Приятными утренними эмоциями Каменских решила поделиться с поклонниками в своем блоге в Instagram.

В любом весе, с макияжем или без NK чувствует гармонию со своей внешностью, и не боится демонстрировать ее без прикрас. Так в блоге артистки появилось фото ее лица крупным планом без капли ретуши.

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Несмотря на то, что вокруг глаз Каменских уже стали появляться небольшие мимические морщинки, а брови требовали щеточки, все же ее внешности могут позавидовать не только ровесницы, но и более молодые девушки. Чего только стоит идеально ровный, сверкающий здоровьем тон лица.

"Доброе утро! Безумно люблю проводить уютное утро дома. А вы?" - подписала честный снимок NK.

Настя Каменских
Настя Каменских без макияжа - NK показала, как выглядит утром / instagram.com/kamenskux

Ранее дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти певицы. Тоня Матвиенко рассказала, как провела последние месяцы жизни великая украинская артистка.

Также стало известно, что украинская певица Оля Цибульская попала в скандал из-за разрушенной оккупантами квартиры в Ирпене. На ее семью стали жаловаться соседи.

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