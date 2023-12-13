Морщинки и лохматые брови: Каменских показала свое настоящее лицо без фильтров

Украинская певица Настя Каменских (NK) решила взять небольшой тайм-аут между мероприятиями по рекламе нового трека и старта международной карьеры. Утро артистка провела в тихой домашней атмосфере.
В силу профессии ей это удается нечасто, из-за чего минуты спокойствия приобретают особую ценность. Приятными утренними эмоциями Каменских решила поделиться с поклонниками в своем блоге в Instagram.
В любом весе, с макияжем или без NK чувствует гармонию со своей внешностью, и не боится демонстрировать ее без прикрас. Так в блоге артистки появилось фото ее лица крупным планом без капли ретуши.
Несмотря на то, что вокруг глаз Каменских уже стали появляться небольшие мимические морщинки, а брови требовали щеточки, все же ее внешности могут позавидовать не только ровесницы, но и более молодые девушки. Чего только стоит идеально ровный, сверкающий здоровьем тон лица.
"Доброе утро! Безумно люблю проводить уютное утро дома. А вы?" - подписала честный снимок NK.
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