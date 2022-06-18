"Монатик сдулся": певца обвинили в трусости и нежелании защищать родину

Монатика раскритиковали за то, что не едет в Украину / Скриншот YouTube

Украинский певец и композитор Дмитрий Монатик рассказал о том, как постарел за эти нескончаемые три месяца войны. Об этом артист рассказал в программе "Зірковий шлях".

На вопрос о том, как изменился Монатик, он объявил, что морально постарел за эти три месяца. "Я вижу, как взрослеют и меняются на глазах мои дети. Дети взрослеют, взрослые стареют. Одна неделя длится, как целый год", - говорит он.

Он также добавляет, что "часто ломается", но находит в себе силы быть сильным ради детей. "Если ты не силен в военном деле, то ты можешь найти себя в том деле, которое будет приносить пользу для страны. Артоборона - это наш фронт, наша сцена, где мы будем полезными", - добавляет Монатик.

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В то же время, комментаторы не сильно позитивно настроены.

"Все звёзды первого эшелона за границу удрали, а те кто был на вторых ролях сейчас в ЗСУ, терробороне, волонтерят...или просто остались на родине. Вот как война показала кто есть кто!!!!!!!", - пишет пользователь YouTube.

Монатік для мене здувся як виконавець і як патріот. Слабкий. Ні разу не приїхав в Україну за цей час. Все відсижується і відсижується десь там, як потап. Але від потапа не варто було чекати іншого, а тут розчарування", - добавляет другой.

"Боягуз", - комментируют пользователи сайта.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик спел украинскую народную песню "Цвіте терен". Монатик спел композицию в рамках проекта Vogue UA #VOICESOFNATION, который создан с целью популяризации украинской песни и поэзии в мире.