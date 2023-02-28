Молодуха Остапчука намекнула, что Владимир у нее первый

Девушка поделилась подробностями интимной жизни с Владимиром.

Владимир Остапчук / instagram.com/vova_ostapchuk

Молодая подруга-журналистка любвеобильного телеведущего Владимира Остапчука Катерина, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, выдала новую порцию фактов о себе и телеведущем.

Оказалось, что Владимиру Остапчуку досталась не целованная барышня. Так, в сессии вопросов-ответов на своей странице в Instagram, она призналась, что первый поцелуй случился с ней в ее 22 года.

видео дня

"Тут много кто удивился, но у меня действительно первый поцелуй был с тем, с кем я сейчас", - поделилась подробностями интимной жизни Катерина.

Кроме того, она также рассказала, что в отношениях она "очень спокойная", и даже сам телеведущий говорит, что 22-летнюю Катю пора бы "канонизировать". Ведь она никогда не кричит, очень спокойная, быстро отходит и не устраивает истерики.

Напомним, Остапчук, который развелся уже со своей второй женой, нотариусом Кристиной, похоже, снова сунулся в ЗАГС. По крайней мере, об этом он и его молоденькая девушка Катя намекнули на своих страницах в Instagram.

И Владимир, и 22-летняя подружка-журналистка Катерина, опубликовали одинаковое фото с изображением паспортного сервиса "Готово". Они оба также написали одинаковую дату: 22.02.23, сопроводив ее фото сердечек и словом "Наконец-то".

Намек, мягко говоря, не прозрачный и парочку тут же заподозрили в том, что быстрый на амурные решения Остапчук, снова не холостяк.

Вас также может заинтересовать: