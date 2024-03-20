Молодой и перспективный: назван новый вероятный "Джеймс Бонд" - СМИ

По слухам, кинопродюсер в восторге от главного кандидата на роль агента 007.

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Новый Джеймс Бонд - Аарон Тейлор-Джонсон может сняться в "бондиане" / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Последний, 25-ый из фильмов классической "бондианы" вышел на экраны в 2021 году. Джеймса Бонда, агента 007 и супершпиона из Ми-6, придуманного писателем Яном Флемингом, сыграл британский актер Дэниел Крейг.

Кинокомпания Eon Productions, которая занимается режиссурой фильмов про Джеймса Бонда, по слухам, готова приступить к съемке новой части уже в этом году. Как сообщает Daily Mail, кинопродюсер Барбара Брокколи уже нашла идеальную замену Крейгу. В роли нового агента 007 она видит молодого британского актера Аарона Тейлор-Джонсона.

"В настоящее время Аарон Тейлор-Джонсон является фаворитом на культовую роль, он является первым выбором для Барбары Брокколи - он тот, кого нужно превзойти", - цитирует издание инсайдеров.

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Более того: по данным The Sun, Аарон Тейлор-Джонсон уже получил от Eon приглашение, и в ближайшее время компания будет готова объявить имя нового Джеймса Бонда.

"Бонд - это работа Аарона, если он захочет ее принять. Официальное предложение на столе, и все ждут ответа. Что касается Eon, Аарон собирается подписать свой контракт в ближайшие дни, и они могут начать готовиться к большому объявлению", - сообщает The Sun.

Кто такой Аарон Тейлор-Джонсон? Аарон Тейлор-Джонсон - британский актер. Лауреат премии "Золотой Глобус" (2017). Наиболее известен ролями в фильмах "Стать Джоном Ленноном" (2009), "Пипец" и "Пипец-2" (2010, 2013), "Анна Каренина" (2012), "Годзилла" (2014), "Мстители: Эра Альтрона" (2015), "Под покровом ночи" (2016).

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