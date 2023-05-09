Молодой был немолод: 58-летний Киану Ривз впервые женится - СМИ

Инсайдеры опровергают слухи про проблемы в отношениях Киану Ривза и Александры Грант, и советуют готовиться к большим новостям.

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Киану Ривз женится на Александре Грант - СМИ / ua.depositphotos.com, pexels.com

Канадский актер Киану Ривз в свои 58 года наконец решился расстаться с холостяцкой жизнью - уже летом он планирует провести свадебную церемонию со своей подругой, художницей Александрой Грант.

Радостную новость сообщил таблоиду RadarOnline источник из окружения пары. Влюбленные планируют тихую, закрытую церемонию в кругу семьи и близких друзей. Предполагается, что Ривз сделал Грант предложение руки и сердца в начале апреля, на вечеринке, которую он организовал для Александры на винодельне Сонома в долине Напа в честь ее 50-летия.

Актер познакомился со своей избранницей еще в 2011 году, однако романтические отношения между ними завязались лишь восемь лет спустя. Это будет первый официальных брак и для актера, и для художницы. Все, кто знаком с парой лично, отмечают, что у Ривза и Грант удивительно гармоничные отношения, основанные на доверии и взаимном уважении. К тому же они похожи друг на друга по характеру.

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С семейной жизнью Киану Ривзу прежде очень не везло: в 1998 году он познакомился и стал встречаться с актрисой Дженнифер Сайм. В 1999 году пара ожидала появления их первенца, однако девочка по имени Ава появилась на 8 месяце, и родилась мертвой.

В 2001 году актера ожидала вторая ужасная потеря: на сей раз из жизни ушла сама Дженнифер - попала в смертельное ДТП. После этого о личной жизни Ривза мало что известно - ему приписывали роман с режиссером Брендой Дэвис и актрисой Чайной Чоу.

Ранее британские таблоиды подтвердили расставание актрисы Меган Фокс и репера Machine Gun Kelly (Колсон Бэйкер) - красотка якобы съехала от жениха, а он отрывается, как холостяк.

Также стало известно, что легендарная певица Шер бросила бойфренда, музыкального продюсера Александра Эдвардса, который младше нее на 40 лет. Пара была вместе с ноября 2022 года и даже обсуждала помолвку.

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