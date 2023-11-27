Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

В июле жена и администратор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что артист "ходит под риском внезапной смерти" - у него обнаружился врожденный порок сердца. Один из клапанов мужчины перестал функционировать, и ему потребовалась замена.
Тогда Репяхова сообщила, что операция запланирована на осень. Однако оказалось, что есть нечто сложнее, чем хирургическое вмешательство.
Общаясь с подписчиками в своем блоге в Instagram Екатерина рассказала, что операция по замене клапана не состоялась. Также она назвала причину, почему им пришлось повременить.
А причина состоит в упрямстве ее звездного супруга. Репяхова пожаловалась, что Павлик наотрез отказывается от операции на сердце. "Не хочет никак", - отмечает жена певца.
Почему именно он против того, чтобы поправить свое здоровье, Екатерина не уточняла.
Ранее известный радиоведущий Адамов подтвердил, что Потап и Настя Каменских развелись. Он раскрыл подробности звездного расставания и рассказал, почему пара тянет с публичным объявлением о разводе.
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