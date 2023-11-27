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Молодая жена Виктора Павлика пожаловалась на артиста из-за его проблем с сердцем

Анна Подгорная
27 ноября 2023, 12:27
Екатерина Репяхова рассказала, как обстоят дела с операцией, которую певцу назначили еще летом.
Екатерина Репяхова и Виктор Павлик с сыном
Екатерина Репяхова рассказала про операцию Виктора Павлика / коллаж: Главред, фото: instagram.com/repyahovakate

В июле жена и администратор украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова сообщила, что артист "ходит под риском внезапной смерти" - у него обнаружился врожденный порок сердца. Один из клапанов мужчины перестал функционировать, и ему потребовалась замена.

Тогда Репяхова сообщила, что операция запланирована на осень. Однако оказалось, что есть нечто сложнее, чем хирургическое вмешательство.

Общаясь с подписчиками в своем блоге в Instagram Екатерина рассказала, что операция по замене клапана не состоялась. Также она назвала причину, почему им пришлось повременить.

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А причина состоит в упрямстве ее звездного супруга. Репяхова пожаловалась, что Павлик наотрез отказывается от операции на сердце. "Не хочет никак", - отмечает жена певца.

Почему именно он против того, чтобы поправить свое здоровье, Екатерина не уточняла.

Репяхова про Павлика
Екатерина Репяхова рассказала про операцию Виктора Павлика / instagram.com/repyahovakate

Ранее известный радиоведущий Адамов подтвердил, что Потап и Настя Каменских развелись. Он раскрыл подробности звездного расставания и рассказал, почему пара тянет с публичным объявлением о разводе.

Также украинская актриса Наталка Денисенко в слезах рассказала про экстренную операцию на груди. Артистка вовремя обратилась к врачу, однако после манипуляции не смогла сдержать эмоции.

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шоу-бизнес Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
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