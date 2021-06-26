Могилевская показала, как ее постригли налысо из-за спора с Анитой Луценко

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya/ Любарец Виктория

Певица Наталья Могилевская в мае поспорила с фитнес-тренером Анитой Луценко на свои волосы, что почти за 4 недели похудеет на 4 килограма. В случае проигрыша она бреется налысо.

В день взвешивания Наталья Могилевская в сториз показала, что из 76,6 кг до 26 июня похудела только до 72,9 кг - ей не хватило 300 грам, которые набрала за ночь.

"Сегодня финал челленджа #26июнязубдаю. Барабанная дробь... Ай-яй-яй! Что мне делать? +300 г", - написала Могилевская.

В сториз она также показала кадры со съемок нового выпуска шоу Хто зверху, где была гостьей - там Юрий Ткач из Квартала поддержал ее, отметив, что теперь среди лысых мужиков будет хоть одна красивая женщина.Читайте такжеТелеведущий 1+1 похудел на 15 кг за месяц и ошарашил украинцев

Могилевская решила попросить ее постричь ведущих проекта - Лесю Никитюк и Сергея Притулу. Она показала видео, где те сострегают у нее пряди волос, и те падают у ног певицы. Все происходит под пение Никитюк песни "Сосна", которую традиционно поют на свадьбе, когда невесту лишают без косы и отдают жениху.

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На самом деле точно неизвестно, постриглась Могилевская налысо, или нет, так как она не показала себя после "эксперимента", а пообещала все опубликовать в сториз в воскресенье 27 июня.

Поклонники также заподозрили, что Могилевскую не "обрили".

"Накладной тресс, но задумка сюжета зачетная", "Дуже гарно придумана постановка!!! Наташа не могла не похудати, не той характер... Королева і все", "А мне кажется это шутка", "Да ну девчули конечно Наталья не обрежет волосы", "Это парик?", "На лысо тоже постановка фотошоп", "Судя по видео это реально ее волосы, у Притулы аж рука задрожала, а Лесе что, не с ее головы волосы))))", - пишут в комментариях.

Ранее Могилевская призналась, что на 4 кг не собирается останавливаться, и будет продолжать похудение до - 10 кг.

Как известно,Наталья Могилевская победила в шоу Танці з зірками 2017. Исполнительница выступала в паре с танцором Игорем Кузьменко. После этого она стала частой гостей шоу, и даже была судьей.

Шоу Танці з зіркми можно посмотреть онлайн на сайте 1+1 video.