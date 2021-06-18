-10 кг до конца лета: Наталья Могилевская рассказала, как хочет измениться

Наталья Могилевская до конца лета хочет избавиться от десяти килограммов веса / УНИАН

Украинская певица, продюсер и победительница шоу Танцы со звездами на телеканале 1+1 Наталья Могилевская поделилась, что ее цель в похудении – до конца лета избавиться от десяти килограммов.

Исполнительница на своей странице в Instagram отметила, что во время похудения рацион необходимо подбирать индивидуально, поскольку он зависит от состояния организма.

"…тип питания, кратность питания и структура рациона напрямую зависят от результатов обследования, гормонов, уровня физической активности, возраста…", – подчеркнула Могилевская.

По мнению певицы, если кто-то из пары придерживается правильного питания, очень важно, чтобы так же питалась и вторая половинка.

"Вы интересуетесь, какие мужчины нравятся мне? Когда я его люблю, мне все равно как выглядит мой мужчина, но для меня самое страшное не это. Если я нахожусь на ПП, а он приходит домой и достает кусок мяса, потом торт, потом заедает мороженым под бокал вина и в финале закуривает сигарету, то мне очень трудно удерживаться на здоровом питании…", – отметила артистка.

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская пожаловалась, что набрала десять килограммов. Певицу тренирует Анита Луценко. Исполнительница поспорила с тренером, что до 26 июня избавится от четырех килограммов веса. В случае проигрыша Могилевская должна будет побриться налысо.

В начале июня певица весила 76,5, а в середине месяца – 75 кг.

Справка. Наталья Могилевская победила в шоу Танцы со звездами в 2017 году. Исполнительница выступала в паре с танцором Игорем Кузьменко.

Шоу Танцы со звездами можно посмотреть на сайте 1+1 video.