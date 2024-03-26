"Мне больно это писать": на фронте погиб украинский музыкант

Боец 128-й бригады Никита Козачинский сообщил скорбную новость о гибели друга Миши Бикетова во время боевого задания.

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Миша Бикетов погиб на фронте / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100008379185159, pixabay.com/

Участник сообщества украинской электронной музыки Миша Бикетов погиб на фронте, два дня назад музыканту исполнилось 24 года. Он работал в составе одного из FPV-расчетов.

На своей странице в Facebook Козачинский рассказал, что Миша Бекетов – сын легендарного боевого медика:

"Мне больно это писать, но у нас снова потери. Во время выполнения боевых заданий погиб наш друг и собрат Миша Бикетов. В свое последнее сражение его расчет уничтожил танк и БМП, остановив одно из тысяч наступлений, которые сейчас по всей линии фронта. Погиб через два дня после того, как ему исполнилось 24 года. Его мать – легендарный боевой медик, которая тоже служит в рядах ВСУ," - сообщил Никита Козачинский. видео дня

Миша Бикетов был активным участником днепровского сообщества Module, которое писало электронную музыку. Последний год Михаил написал стихи, а также музыку, которую сейчас собирает его сообщество. А также друзья Бикетова хотят выпустить альбом, чтобы мир услышал его произведения.

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Напомним, в борьбе с российскими оккупантами 22 января на фронте погиб боец ВСУ, 31-летний актер Ривненского драмтеатра Владимир Фединчук.

А также во время выполнения боевого задания на фронте погиб украинский актер, звезда отечественных телесериалов и военный ВСУ Богдан Колесник.

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