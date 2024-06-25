Младшая дочь Мерил Стрип совершила каминг-аут в День рождения мамы

Легенда Голливуда Мерил Стрип на свой юбилей получила необычный подарок. В день ее 75-летия ее младшая дочь Луиза Джейкобсон Гаммер совершила каминг-аут.
Джейкобсон пошла по стопам матери и стала актрисой. Несмотря на свою известность, прежде она не посвящала публику в подробности своей личной жизни.
Впрочем, в месяц ЛГБТ-прайда Луиза, вдохновленная поддержкой близкого окружения, в своем блоге в Instagram сообщила, что является лесбиянкой и "счастливо вступает в новую радостную эру". Также она показала фото со своей избранницей.
Девушкой Луизы Джейкобсон оказалась продюсер Анна Бланделл. Первые снимки вместе пара начала публиковать еще в декабре прошлого года, однако ранее заявлений о том, что они вместе, не делала.
Кто такая Мерил Стрип?
Мерил Стрип - американская актриса театра, телевидения, кино и озвучивания. Критики высоко ценят ее творчество, и называют одной из величайших актрис нашего времени. В 2025 году у Стрип состоится грандиозный юбилей - 50 лет на сцене. За свою карьеру сыграла более ста различных ролей. Наиболее известные - в фильмах "Крамер против Крамера" (1979), "Выбор Софи" (1982), "Часы" (2002), "Дьявол носит Prada" (2006), "Мамма миа!" (2008), "Железная леди" (2011), "Флоренс Фостер Дженкинс" (2016) и пр. Обладательница трех "Эмми", девяти "Золотых глобусов", трех "Оскаров" и двух BAFTA .
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Ранее инсайдер рассекретил, почему дочь Анджелины Джоли отказалась от Брэда Питта. Шайло на свое 18-летие в судебном порядке сменила фамилию, избавившись таким образом от наследия отца.
Также 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи. Многие не поверили, что без косметики и ретуши певица может выглядеть так свежо и молодо.
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