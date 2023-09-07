"Миссис" из Херсона держалась за ручки с россиянкой на международном конкурсе

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Ирине Бессмертной все равно, что перед ней россиянка. Коллаж Главред, фото Instagram/msworldinternational/ irena_bessm ertnaya

Ирина Бессмертная, 36-летняя жительница Херсона, который оккупанты обстреливают с завидной регулярностью, оскандалилась во время международного конкурса красоты Ms.World International 2023 ("Миссис Мира 2023").

Бессмертная, которая получила корону победительницы, нежно держала за руки представительницу России, которая также оказалась в пятерке лучших. Сама Бессмертная представляла не совсем Украину, а "замужних женщин Америки". Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Я невероятно горда быть Украинкой, представляющей США на Мировом уровне и завоевать главную корону! Очень символично - в День Флага Украины и в канун Дня Независимости! В самый решающий момент, я смотрела на развивающиеся украинские флаги в первых рядах - это грело моё сердце и давало поддержку! Не смотря где ты оказался, важно не забывать кто ты и с чего начался твой путь", - говорит победительница.

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Ирина бессмертная держит за руку россиянку / Скриншот Instagram

Между тем, во время оглашения результатов, Бессмертная взяла гражданку террористического государства за руки. Анастасия Машкина, кандидатка из Россиии, при этом, постила фото в кокошниках и всячеки поддерживала свое террористическое государство.

Она также фотографировалась рядом с другой россиянкой, которая также выступала в конкурсе. Отметим, ранее представительница от Украины Виктория Апанасенко конкурса "Мисс Украина Вселенная", бежала как от огня, дабы даже на фото не стоять рядом с представительницей России.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Напомним, ранее Виктория Апанасенко поделилась сообщениями, которые отправляют ей россияне.

На своей странице в Instagram она опубликовала сториз, в которой было сообщение с пожеланием смерти. В частности, кто-то из "хороших русских" написал, что: "Мерзкие, надеюсь вас убьет (неценз - авт.) ракета, хотя вы все свалили, ваш патриотизм только на словах и гадостях".

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