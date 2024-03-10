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Мисс Мира-2023: какое место заняла участница из Украины София Шамия

Анна Подгорная
10 марта 2024, 12:26
Юная конкурсантка, как настоящая украинка, защитила честь страны, и напомнила миру, что война в Украине продолжается.
София Шамия
София Шамия на Мисс Мира-2023 - как выступила участница из Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/missworld, instagram.com/sfshamie

На 71-ом ежегодном международном конкурсе красоты Мисс Мира, который состоялся 9 марта в Мумбаи, Индия, победу одержала 23-летняя модель Кристина Пышкова из Чехии. Первой вице-мисс стала участница из Ливана Ясмина Зайтун. Также в четверку лидеров попали участницы из Тринидад и Тобаго и Ботсваны - Аше Абрахамс и Лесего Чомбо.

Всего в "Мисс Мира-2023" принимали участие красавицы из 112 стран мира. Конкурс состоялся в следующем формате: из 112 участниц 40 прошли в четвертьфинал. Из низ были отобраны 12 полуфиналисток. Затем - топ-8 и топ-4, и з которых и была избрана победительница.

На "Мисс Мира-2023" Украину представляла 19-летняя студентка и художница София Шамия. Девушка, благодаря сильной конкурсной программе, сперва с легкостью проскочила в четвертьфинал - топ-40.

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Однако в полуфинал Софии попасть не удалось. Тем не менее без победы Шамия не ушла. Украинка достойно выступила на дефиле в вечерних платьях в образе "Стальной леди". Она также заняла первое место среди участниц из европейских стран в конкурсе "Красота с целью (Мисс благотворительность)", где рассказала о своей благотворительной работе с детьми, которые пострадали от российской агрессии.

топ-40 на Мисс Мира-2023
София Шамия на Мисс Мира-2023 - как выступила участница из Украины / instagram.com/missworld

Конкурс Мисс Мира

Мисс Мира - старейший из "большой четверки" (Мисс Вселенная, Мисс Интернешнл, Мисс Земля) конкурсов красоты, основанный в Великобритании в 1951 году. Современный конкурс оценивает не только внешние данные, но и личные качества конкурсанток, отдавая последним предпочтение. По этой причине с 2015 года в полуфинале не проводится промежуточный этап пляжной моды. Одним из наиболее определяющих этапов является "Мисс благотворительность" - Красота с целью, в котором конкурсантки представляют социально значимые проблемы, которым они посвящают свою деятельность. Украина принимает участие в "Мисс Мира" с 1991 года.

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