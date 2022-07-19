Мировая супермодель Линда Евангелиста появилась на публике впервые после разрушающей бьюти-процедуры

Линда Евангелиста / Instagram

Впервые с тех пор, как стало известно о жутких побочных эффектах косметической процедуры, бывшая звезда подиумов Линда Евангелиста стала партнером бренда роскошной одежды для новой кампании.

На выходных Евангелиста с гордостью поделилась снимком своего сотрудничества с империей моды Fendi, которая привлекла ее к празднованию 25-летия своей сумки багета, разработанной Сильвией Вентурини Фенди.

На фотографии можно увидеть Евангелисту с несколькими багетными сумками разного размера, солнцезащитными очками "кошачий глаз", серой водолазкой и башней из розовых бейсболок, сложенных на макушке.

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В сентябре 2021 года Евангелиста заявила в Instagram, что ее тело было "жестоко изуродовано" процедурой CoolSculpting, которая "сделала противоположное тому, что обещала". Икона стиля 90-х зашла так далеко, что подала иск против Zeltiq Aesthetics Inc., которую она обвинила в увеличении, а не уменьшении ее жировых клеток и в результате чего она "навсегда деформировалась" до такой степени, что выглядела "неузнаваемой".

В результате развития парадоксальной жировой гиперплазии — редкого побочного эффекта процедуры криолиполиза,, о котором, по ее словам, ей никогда не сообщали, — Евангелиста сказала, что страдает физически, эмоционально и профессионально. Она добавила, что из-за этого состояния она стала затворницей, живущей с социальной тревогой и агорафобией.

"Мне нравилось быть на подиуме. Теперь я боюсь столкнуться с кем-то, кого знаю", — сказала 57-летняя модель журналу People в феврале. "Я не могу больше так жить, скрываясь и стыдясь", - добавила она.

Напомним, ранее российская супермодель Ирина Шейк попала в скандал, опубликовав на своей странице в Instagram фото с подписью, в которой использовала букву Z. Ее избрали рашистские пропагандисты, как один из символов войны с Украиной.

Несмотря на то, что в начале полномасштабной войны модель призывала к миру и даже публиковала контакты организаций, чья деятельность направлена на помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам, это использование Z-символики было воспринято крайне отрицательно.