"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

Кратко:
- Аурика Ротару считает свою пенсию невысокой
- Основной доход артистки - сдача в аренду недвижимости
Украинская певица Аурика Ротару поделилась подробностями о своих доходах и призналась, какую пенсию получает в статусе народной артистки Украины. По словам исполнительницы, размер выплат от государства нельзя назвать высоким. Об этом артистка с юмором рассказала в интервью Славе Дёмину.
"Очень большая. 6 тысяч гривен - уже с надбавками", - пошутила певица.видео дня
Однако только на пенсию Аурика Ротару не живёт. Артистка призналась, что сейчас её главным источником дохода является недвижимость. Раньше муж убедил её инвестировать в коммерческое помещение, и теперь именно этот бизнес приносит стабильный доход.
По словам певицы, речь идёт не о квартирах, а об офисном помещении, которое сейчас обеспечивает ей финансовую стабильность.
Также Ротару отметила, что во время войны концертная деятельность уже не приносит таких заработков, как раньше. Многие выступления сейчас являются благотворительными, а часть средств с коммерческих концертов артистка передаёт на помощь украинским военным.
"Минимум мой - 100 тысяч гривен. Этого хватает, чтобы заправить машину, следить за домом, платить коммуналку, помочь детям и внукам", - поделилась исполнительница.
О персоне: Аурика Ротару
Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).
