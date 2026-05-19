"Минимум мой - 100 тыс грн": Аурика Ротару назвала размер своей пенсии

Виталий Кирсанов
19 мая 2026, 23:42
Артистка призналась, что сейчас её главным источником дохода является недвижимость.
Аурика Ротару назвала размер своей пенсии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rotaruaurika_official

  • Аурика Ротару считает свою пенсию невысокой
  • Основной доход артистки - сдача в аренду недвижимости

Украинская певица Аурика Ротару поделилась подробностями о своих доходах и призналась, какую пенсию получает в статусе народной артистки Украины. По словам исполнительницы, размер выплат от государства нельзя назвать высоким. Об этом артистка с юмором рассказала в интервью Славе Дёмину.

"Очень большая. 6 тысяч гривен - уже с надбавками", - пошутила певица.

Однако только на пенсию Аурика Ротару не живёт. Артистка призналась, что сейчас её главным источником дохода является недвижимость. Раньше муж убедил её инвестировать в коммерческое помещение, и теперь именно этот бизнес приносит стабильный доход.

По словам певицы, речь идёт не о квартирах, а об офисном помещении, которое сейчас обеспечивает ей финансовую стабильность.

Также Ротару отметила, что во время войны концертная деятельность уже не приносит таких заработков, как раньше. Многие выступления сейчас являются благотворительными, а часть средств с коммерческих концертов артистка передаёт на помощь украинским военным.

"Минимум мой - 100 тысяч гривен. Этого хватает, чтобы заправить машину, следить за домом, платить коммуналку, помочь детям и внукам", - поделилась исполнительница.

Аурика Ротару
Аурика Ротару / инфографика: Главред

О персоне: Аурика Ротару

Аурика Ротру – украинская певица, народная артистка Украины, младшая сестра Софии Ротару.
Певческую деятельность начала в Черновицкой филармонии, где исполняла соло вместе с сестрой Лидией в ансамбле "Черемош", гастролировала по всей Украине.
Продолжила творческую деятельность в винницкой, затем в крымской филармонии. Гастролировала со своей сестрой Софией Ротару. Участвовала в фестивалях: "Крымские звезды" (Ялта), "Киевская весна" (Киев), "Белые ночи" (Петербург), "Ширше круг", "Песня года" (Москва, Киев).

