Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

Солистка The Hardkiss похвалилась талантом мальчика.

Юлия Санина дети - солистка Хардкисс показала сына и Вала Бебко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Вкратце:

Юлия Санина опубликовала январский фоторандом

Среди прочего она показала сына и мужа

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже приступила к подведению итогов первого месяца 2026 года. В своем блоге в Instagram она опубликовала январские кадры из своей жизни.

В частности артистка опубликовала редкий снимок Даниила - ее 10-летнего сына. Мальчик запечатлен за игрой на фортепиано - похоже звездная мама решила развивать его музыкальный талант.

Также Юлия показала фотографию Вала Бебко - своего мужа, музыканта и музыкального продюсера The Hardkiss.

Поклонники певицы в восторге от новых снимков из ее повседневной жизни. Они отмечают особую эстетику и атмосферность кадров.

Сын Юлии Саниной / фото: instagram.com/the_hardkiss

Так Вал Бебко выглядит сейчас / фото: instagram.com/the_hardkiss

Во время полномасштабной войны Вал Бебко и мужская часть коллектива Хардкисс поддаются критике из-за того, что они живут и работают за границей. По словам Саниной, ее семья за пределы Украины выехала до 24 февраля 2022 года.

The Hardkiss / фото: instagram.com/the_hardkiss

О персоне: Юлия Санина Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

