Мини-Хардкисс: Юлия Санина показала, как теперь выглядит ее 10-летний сын

Анна Подгорная
28 января 2026, 08:36
Солистка The Hardkiss похвалилась талантом мальчика.
Юлия Санина, Вал Бебко
Юлия Санина дети - солистка Хардкисс показала сына и Вала Бебко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/the_hardkiss

Вкратце:

  • Юлия Санина опубликовала январский фоторандом
  • Среди прочего она показала сына и мужа

Украинская певица и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина уже приступила к подведению итогов первого месяца 2026 года. В своем блоге в Instagram она опубликовала январские кадры из своей жизни.

В частности артистка опубликовала редкий снимок Даниила - ее 10-летнего сына. Мальчик запечатлен за игрой на фортепиано - похоже звездная мама решила развивать его музыкальный талант.

Также Юлия показала фотографию Вала Бебко - своего мужа, музыканта и музыкального продюсера The Hardkiss.

Поклонники певицы в восторге от новых снимков из ее повседневной жизни. Они отмечают особую эстетику и атмосферность кадров.

сын Юлии Саниной
Сын Юлии Саниной / фото: instagram.com/the_hardkiss
Вал Бебко
Так Вал Бебко выглядит сейчас / фото: instagram.com/the_hardkiss

Во время полномасштабной войны Вал Бебко и мужская часть коллектива Хардкисс поддаются критике из-за того, что они живут и работают за границей. По словам Саниной, ее семья за пределы Украины выехала до 24 февраля 2022 года.

The Hardkiss
The Hardkiss / фото: instagram.com/the_hardkiss

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что происходит со звездой "Танцев со звездами" Женей Котом. Танцор после операции сам признался, почему оказался на хирургическом столе и теперь ходит в шапке.

Также Елена Кравец впервые прокомментировала слухи о разводе, которые появились еще в ноябре. Украинская актриса рассказала о непростом периоде в браке.

О персоне: Юлия Санина

Юлия Санина - украинская певица, автор песен, ведущая, сообщает Википедия. Фронтвумен украинской группы The Hardkiss. Принимала участие в шоу "Х-фактор-7" (жюри и наставник), "Танцы со звездами", "Маскарад", "Голос страны" (звездный тренер). В 2023 году была одной из трех ведущих музыкального конкурса Евровидение, который прошел в Ливерпуле, Великобритания.

Когда для Киева восстановят графики отключений света и какими они будут – КГВАВидео

20:10

Жизнь трех знаков зодиака круто изменится - кому 2026 год подарит счастьеВидео

19:43

Магазинный больше покупать не будете: рецепт домашнего майонеза за 1 минуту

19:39

Есть ли угроза тотального блэкаута: украинцам объяснили, к чему готовиться

19:36

Россия смягчила условия завершения войны: появился важный нюанс в позиции Кремля

19:10

Когда в Украине подешевеет зарядка электромобилеймнение

18:49

"Президент готов": в МИД Украины сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным

18:36

Раскрыт секрет самой странной иконы в Украине - как она выглядит и к чему там рыбаВидео

18:32

Ограничение поставок горячей воды: назван самый проблемный район Киева

18:30

Как сказать по-украински "когда я ем, я глух и нем" - два правильных вариантаВидео

