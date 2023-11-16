Миллиардер Безос опозорился "лакшери" фотосессией с "пластиковой" невестой

Слова "позор" и "безвкусица" были самыми мягкими, которые употребляли для характеристики их фото.

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Джефф Безос и Лорен Санчес снялись для Vogue - общество захейтило их / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laurenwsanchez

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель Amazon Джефф Безос начал встречаться с журналисткой и телеведущей Лорен Санчес в 2018, а в мае 2023-го мужчина сделал избраннице предложение.

В ожидании свадьбы, которая наверняка будет сногсшибательно роскошной, пара снялась для декабрьского номера модного журнала Vogue. Фотосессию для Безоса и Санчес провела легендарная фотограф Энни Лейбовиц.

Но даже ее всемирно известное имя не спасло пару от критики: фотографии миллиардера и его невесты получились настолько пафосными и помпезными, что в Сети стали жестко критиковать и пару, и журнал.

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Суть основной претензии состоит в том, что в современном мире, который охвачен кризисом, войнами, нищетой и болезнями, хвастовство своими сверхдостатками воспринимается, как издевательство. "Мы всего этого не просили. Все, что мы просим, ​​это чтобы они платили налоги", "За деньги нельзя купить стиль, но разворот в Vogue - можно", "Абсолютно антиутопический ад 2023 года", "Она наверняка сказала: "Джефф, хочу быть в Vogue", а он просто выписал чек", "Мир в огне! Давайте мы прекратим прославлять миллиардеров", "Vogue, ты пьян, иди домой", - пишут в комментариях разгневанные люди.

Вторым пунктом для высмеивания стала внешность Санчес - 53-летняя невеста Безоса, по мнению многих, слишком увлеклась филлерами и пластическими операциями. За это над ней нещадно глумились в комментариях: "Сначала подумал, что это Стивен Тайлер", "Женщина, у которой так много денег и ресурсов, но она до сих пор не нашла подходящего врача, который сделает ей нормальные филлеры?!", "Из чего сделаны ее губы? Ее лицо выглядит так неправильно".

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