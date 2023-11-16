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Миллиардер Безос опозорился "лакшери" фотосессией с "пластиковой" невестой

Анна Подгорная
16 ноября 2023, 02:30
Слова "позор" и "безвкусица" были самыми мягкими, которые употребляли для характеристики их фото.
Джефф Безос, Лорен Санчес
Джефф Безос и Лорен Санчес снялись для Vogue - общество захейтило их / коллаж: Главред, фото: instagram.com/laurenwsanchez

Американский предприниматель, мультимиллиардер и основатель Amazon Джефф Безос начал встречаться с журналисткой и телеведущей Лорен Санчес в 2018, а в мае 2023-го мужчина сделал избраннице предложение.

В ожидании свадьбы, которая наверняка будет сногсшибательно роскошной, пара снялась для декабрьского номера модного журнала Vogue. Фотосессию для Безоса и Санчес провела легендарная фотограф Энни Лейбовиц.

Но даже ее всемирно известное имя не спасло пару от критики: фотографии миллиардера и его невесты получились настолько пафосными и помпезными, что в Сети стали жестко критиковать и пару, и журнал.

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Суть основной претензии состоит в том, что в современном мире, который охвачен кризисом, войнами, нищетой и болезнями, хвастовство своими сверхдостатками воспринимается, как издевательство. "Мы всего этого не просили. Все, что мы просим, ​​это чтобы они платили налоги", "За деньги нельзя купить стиль, но разворот в Vogue - можно", "Абсолютно антиутопический ад 2023 года", "Она наверняка сказала: "Джефф, хочу быть в Vogue", а он просто выписал чек", "Мир в огне! Давайте мы прекратим прославлять миллиардеров", "Vogue, ты пьян, иди домой", - пишут в комментариях разгневанные люди.

Вторым пунктом для высмеивания стала внешность Санчес - 53-летняя невеста Безоса, по мнению многих, слишком увлеклась филлерами и пластическими операциями. За это над ней нещадно глумились в комментариях: "Сначала подумал, что это Стивен Тайлер", "Женщина, у которой так много денег и ресурсов, но она до сих пор не нашла подходящего врача, который сделает ей нормальные филлеры?!", "Из чего сделаны ее губы? Ее лицо выглядит так неправильно".

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2023 года. 57-летняя звезда "Анатомии страсти", который теперь с гордостью носит эту "корону", рассказал, как планирует воспользоваться титулом.

Также стало известно, что звезда "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс готовится уйти из жизни. В своем недавнем интервью Марти Макфлай, который более тридцати лет страдает болезнью Паркинсона, рассказал, что не питает иллюзий относительно своего здоровья.

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