Мика Ньютон вернулась из США и высказалась про ракетные атаки оккупантов

Обстрелы и их плачевные последствия напугали певицу, и побудили ее с новыми силами призывать к помощи для Украины.

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Мика Ньютон прокомментировала российские обстрелы Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

Украинская певица Мика Ньютон (настоящее имя - Оксана Грицай) долгое время живет в США и с начала полномасштабной войны в Украине на родину не возвращалась. Артистка решила это исправить, и прилетела с мужем в Киев 28 декабря встречать Новый год на родной земле.

Увы, единение Ньютон с Украиной было омрачено ракетными атаками оккупанта - самыми массированными с начала вторжения. Первые воздушные тревоги и взрывы, которые услышала певица, произвели на нее неизгладимое впечатление.

На своей странице в Instagram Мика в красках описала, каково это - бояться за свою жизнь, пока страна-агрессор бездумно уничтожает мирных людей. Также она призвала своих иностранных подписчиков не забывать про войну в Украине и поддерживать нашу страну всеми возможными способами.

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"С Новым годом из Украины. Мы приехали сюда 28 декабря, а 29-го Украина сбила более 150 ракет... Это было самое большое нападение на Украину с начала войны. У меня нет слов, чтобы описать все это. Сирены, звуки взрывов… Сердце болит за права всех украинцев сейчас. Я не могу поверить, что мир уже два года ничего не может сделать с этим ужасом. Украине нужна помощь и как можно быстрее... Никто бы не захотел переживать то же… Поверьте мне. Мы должны объединиться и что-то с этим делать. Ваша страна может быть следующей", - написала Мика Ньютон. Кроме того артистка показала кадры разрушений в результате ракетных обстрелов.

Мика Ньютон прокомментировала российские обстрелы Украины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikanewton

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