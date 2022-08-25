'Ми незалежні': TikTok покорила новая песня

День Независимости дается Украине не просто

В социальной сети TikTok набирает популярности трек нового исполнителя LESAN. Его видео с песней "Ми незалежні" набрало почти 450 тыс. просмотров и 80 тыс. лайков.

Новая песня очень понравилась украинцам, которые оценили ее особенно в День Независимости, и особенно на шестом месяце войны в Украине, которую развязала Россия.

Песню можно послушать тут.

Напомним, ранее украинский певец Макс Барских выпустил новую песню, которую приурочил к самому грустному Дню Независимости Украины. Дню, когда Россия бомбит украинские города и убивает украинских женщин и детей.

Новая песня певца стала четвертым украиноязычным треком с начала полномасштабного вторжения и посвящена 31-й годовщине независимости страны.

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