Мэттью Пэрри рассказал о своем околосмертном опыте из-за опиатов и алкоголя

Мэттью Перри впал в кому и-за алкогольной и наркотической зависимости / instagram.com/mattyperry4

Американо-канадский актер Мэттью Перри, знаменитый Чендлер Бинг из сериала Друзья, долгие годы страдал от алкогольной и наркотической зависимости. Выпивка, метадон, викодин и амфетамины превратили жизнь артиста в настоящий хаос.

С 2001 года Перри чист, однако вредные вещества навсегда оставили след на здоровье актера. В своих мемуарах под названием Друзья, любовники и большие страшные вещи он рассказал, как наркотическая зависимость заставила заглянуть его в глаза смерти.

Издание People привело фрагмент книги Перри. Актер рассказывает, что наркотики буквально прожгли дыру в его желудочно-кишечном тракте, из-за чего он впал в кому на две недели, а затем еще 5 месяцев провел в госпитале.

"Когда меня впервые госпитализировали, врачи сказали семье, что моя вероятность выжить – 2%. Меня подключили к аппарату для искусственного обеспечения организма кислородом и выведения углекислого газа... Обычно после такого не выживают", - вспоминает Перри.

Сейчас актер рад, что выкарабкался. Судьба предоставила ему второй шанс. "Сейчас я достаточно здоровый человек… Я благодарен за то, что выжил. Это совершенно точно. А еще за то, что мне была дана новая возможность делать что угодно", – говорит он.

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