Месть за позицию: в России отменили все концерты группы Мумий Тролль

Российская группа теперь не сможет выступать в террористической России до победы Украины.

Мумий Тролль Лагутенко / instagram.com/yas_natasha

Во всех российских городах отменили концерты группы "Мумий Тролль".

Об этом сообщил Telegram-канал "7×7 — Горизонтальная Россия".

Сообщается, что музыканты должны были выступить в Воронеже, Курске, Орле, Пензе и других городах террористического государства Россия в конце февраля. Причина отмены концертов, скорее всего, связана с позицией музыкантов, которые ранее выступили против захватнической войны России против Украины.

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Весной 2022 года группа "Мумий Тролль" заявила, что не будет выступать в России до окончания спецоперации на Украине. Однако позже коллектив анонсировал тур по российским городам.

Группа "Мумий Тролль" выступила против войны в Украине.

"Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран. Музыка сорвалась…. Мир нужен немедленно", - заявил Лагутенко.

Напомним, ранее одиозный российский певец Филипп Киркоров, который недавно попал в санкционный список Украины, показал последствия пластической операции на животе.

Пластический хирург скандального россиянина на своей страничке в Instagram показал результат своей работы.

На опубликованных кадрах видно, что у Киркорова внезапно появились кубики. Также на животе артиста видно рубец, а пупок расположен намного выше, чем у нормальных людей.

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