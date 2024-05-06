Мэр Кличко откровенно ответил на вопрос про отношения с экс-супругой

Украинская модель и певица Наталья Егорова и мэр Киева Виталий Кличко расстались в августе 2022 года после 25 лет в официальном браке. Окончательный развод был оформлен в декабре 2023.
Одной из главных причин своего расставания бывшие муж и жена называют расстояние - Егорова уже много лет живет в Германии, а Кличко строит политическую карьеру в Украине. У каждого из них своя жизнь, однако недавно мэр Киева признался, что обрывать связь с экс-супругой не стал.
Так в интервью для Люкс ФМ Виталий Кличко прокомментировал отношения с Натальей Егоровой для журналистки Натальи Тур.
Он отметил, что все еще общается с бывшей женой, и последний разговор с ней состоялся буквально на днях- телефонная связь сглаживает расстояния. "В последний раз (общались) – несколько дней назад по телефону", - лаконично сообщил политик. Предмет своих обсуждений он озвучивать не стал.
Кто такая Наталья Егорова?
Наталья Егорова - бывшая жена политика, мэра Киева и бывшего боксера Виталия Кличко (1996-2022). Певица, инструктор по йоге, фотомодель. Бывшая спортсменка (гимнастика, синхронное плавание). В браке с Кличко родила троих детей - сына Егора-Дэниела (2000), дочь Елизавету-Викторию (2002) и сына Максима-Александра (2005). Живет в Германии.
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