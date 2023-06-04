"Меня размазало. Шансов не много": Кристина Горняк заговорила про удаление почки

Вторая жена шоумена Остапчука напугала поклонников состоянием своего здоровья, и сама еще не смирилась с происходящим.

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Кристина Остапчук рассказала про проблемы с почками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

Блогерша, нотариус и вторая экс-супруга ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, почему с мая активно ходит по больницам на различные анализы и процедуры.

На своей странице в Instagram она рассказала, что ей предстоит серьезное лечение, ведь фактически несколько лет она живет с одной почкой, вторая, увы, не справляется со своими функциями и вызывает беспокойство врачей.

"Две недели я живу в тревожном эмоциональном состоянии. Пока мысли врачей в Украине разделились: группа "А" сказала удалять почку, потому что я живу уже много лет на одной, группа "Б" говорит, что можно попытаться побороться за нее, но шансов немного", - рассказала Остапчук.

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Также она поделилась своим эмоциональным состоянием, ведь, судя по всему, эти новости и для нее стали неприятным сюрпризом. Тем не менее блогерша, которая привыкла быть для своих подписчиков главным и несгибаемым мотиватором, сообщила, что сдаваться не планирует.

"Да, мне страшно за себя. Сказать, что я [в шоке - неценз.] – ничего не сказать. Когда я узнала это, скажу честно, меня размазало сильно. ... Я хочу жить, как раньше, так же полноценно! Так же счастливо и с улыбкой! И я все для этого сделаю, просто сейчас нужно время на принятие ситуации", - поделилась переживаниями Кристина Горняк.

Бывшая жена Остапчука раскрыла подробности своего недуга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kristygor

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