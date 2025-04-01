"Меня понесло": жена Евгения Кошевого заговорила о разводе и ссорах в браке

Евгений Кошевой также рассказал, что происходит в его семье.

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Евгений Кошевой - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ксения Кошевая

Кратко:

Евгений Кошевой побывал на интервью с женой

Пара рассказала, какие у них проблемы были

Художественный руководитель "Вечернего квартала" и известный украинский юморист Евгений Кошевой вместе со своей женой Ксенией рассказали о том, какие у них бывают ссоры.

В интервью для Славы Демина пара призналась, что они иногда ссорятся, но каких-то глобальных проблем в их отношениях нет.

"Бывает такое, что встаешь не с той ноги, о чем-то думаешь не том, и потом получается так, что срываешься на Ксюхе, а потом думаешь, зачем это я. Это не каждый день, но бывают такие моменты. Я не могу сказать, что во время полномасштабного вторжения это участилось. Эти моменты как были, так и остались. Сейчас мы часто не ссоримся, есть какие-то бытовые вещи, но вот скандалы — нет", — рассказал Евгений.

Евгений Кошевой с женой / фото: instagram.com, Ксения Кошевая

Также Ксения отметила, что за 17 лет брака у них был только один серьезный момент, когда строили дом, а прораб оказался мошенником. Жена юмориста тогда была беременна и задумывалась о разводе.

"Было пару раз. Я помню, когда это было. У нас было строительство дома для мамы. Мы строили, и там был прораб, который нас кинул на все деньги, и я тогда еще была беременна Симой. И все — меня понесло. Там еще гормоны были", — вспомнила Ксения.

Смотрите видео интервью Ксении и Евгения Кошевых:

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Евгений Кошевой - последние новости по теме

Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95".

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Кто такой Евгений Кошевой? Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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