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Евгений Кошевой появился на премьере со старшей дочкой Варварой

Алена Кюпели
28 марта 2025, 20:18
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Евгений Кошевой с женой и дочкой засветился на публичном мероприятии.
Варвара Кошевая
Варвара Кошевая / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosshevayaa

Кратко:

  • Где появилась семья Кошевых
  • Как выглядит Варвара Кошевая

Художественный руководитель "Вечернего Квартала" Евгений Кошевой появился на премьере фильма "раша гудбай". Но появился он не один, а своей старшей дочерью Варварой и женой Ксюшей.

Дочь Кошевого - редкая гостья публичных мероприятий.

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Варвара Кошевая
Варвара Кошевая / instagram.com/kosshevayaa

    Премьеру также посетили исполнители главных ролей Екатерина Варченко, Андрей Исаенко, Анна Буткевич.

    "Это украинское кино о наших реалиях, о нашей жизни, о том, как можно потерять в себе свои корни и Украину, и о том, как их можно найти снова", — отметил продюсер фильма Юрий Костюк.

    Режиссером ленты Алексей Кирющенко, известный по украинским сериалам "Слуга Народа" и "Недотуркани", а также по полнометражной ленте "Слуга народа 2".

    Евгений Кошевой с дочкой
    Евгений Кошевой с дочкой / Фото ТСН

    По сюжету главная героиня Рита живет во временно оккупированной россиянами Горловке и работает журналисткой на местном пропагандистском телевидении, в тезисы которой абсолютно верит. Однако однажды ее жизнь меняется, когда она вместе с 10-летним сыном, эвакуируясь из Горловки в Москву, попадает в Ужгород. Далее она узнает, как живет свободная часть Украины, а то, во что она верила, оказывается ложью.

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    Напомним, недавно в своем блоге в Instagram Варвара Кошевая опубликовала трогательный снимок с ним. В кадр попало невинное проявление чувств юных возлюбленных - Кошевая-младшая показала, как бережно держит своего избранника за руку. При этом его лицо звездная наследница открывать не стала.

    Ранее Главред писал о том, что известный комик и шоумен Евгений Кошевой прокомментировал службу в Нацгвардии артистов студии "Квартал 95".

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    Кто такой Евгений Кошевой?

    Евгений Викторович Кошевой — украинский актер кино, телевидения и озвучания, шоумен, телеведущий. С 2005 года и по настоящее время — участник шоу "Вечерний квартал", "Вечерний Киев", ведущий "Чисто News", с 2012 года — член жюри телешоу "Рассмеши комика". С 2019 года ведущий "Лиги Смеха", сообщает "Википедия".

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