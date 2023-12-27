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"Мне страшно": известный ведущий откровенно рассказал, почему не идет воевать на фронт

Юлия Закрепа
27 декабря 2023, 16:54
Ведущий считает, что каждый человек должен максимально приблизиться к тому, насколько ты можешь быть полезным.
'Мне страшно': известный ведущий откровенно рассказал, почему не идет воевать на фронт
Ведущий рассказал, почему не идет воевать / коллаж: Главред, скриншот: Youtube

Ведущий и юморист Фима Константиновский часто помогает военным, общается с ними и активно распространяет информацию о войне в соцсетях. Он рассказал, почему сам пока не идет воевать на фронт.

Я, например, не на фронте, потому что мне очень страшно. И я понимаю, что тем, кто там, тоже страшно. Когда пишут " А чего не на фронте?". Я стараюсь делать столько, чтобы мне было не стыдно перед тем, кто сейчас на фронте. Помогать, насколько я могу", - ответил юморист в интервью для Youtube-канала "Розмова".

Фима Константиновский назвал глупой привычкой людей приписывать себя экономическому, культурному или юмористическому "фронту".

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"Просто каждый должен понимать, что когда он трус как я, не готов пойти на фронт, не готов рисковать жизнью... Ты 100% не сделаешь даже подобное здесь в тылу, потому что ты, как минимум, здесь не потеряешь свою жизнь. Но вы должны максимально приблизиться к тому, насколько вы можете быть полезны. Мне кажется, что сейчас быть полезным - это цель любого человека",-подчеркнул юморист.

Фима добавил, что всегда нужно держать баланс. Если делаешь свадьбу - отдай часть на ВСУ или сделай аукцион, потому что о войне нельзя забывать. С доната должен начинаться каждый день человека, который в тылу.

Напомним, что Виталий Козловский поделился шокирующей историей с фронта. Артист описал продолжительный обстрел, продолжавшийся почти три часа, во время которого они находились в блиндаже. В это время вокруг них были взрывы, все горело.

Олег Скрипка рассказал, Будет ли воевать в рядах ВСУ. Певец говорит, что от него сейчас больше пользы сейчас в тылу. Однако, если будет необходимость идти на фронт защищать Украину, то он не останется в стороне.

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