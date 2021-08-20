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Melovin стал участником Танців з зірками 2021 и передал challenge спортсмену

20 августа 2021, 10:24

Певец Melovin идет на 5 сезон Танці з зірками.

Melovin
Melovin / 1+1

Украинский артист Melovin, который совершил каминг-аут на Atlas Weekend 2021, принял танцізіркамиchallenge и решил идти на 5 сезон главного танцевального шоу страны.

Melovin в Instagram опубликовал видео, на котором ему звонят сотни номеров с просьбами прокомментировать то каминг-аут, то какие-то глупости, но он взял трубку только от Танців з зірками. Сразу же вокруг него появились диско-шары, а певец прямо с постели и халата выпрыгнул и побежал на репетиции.

"Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. Танцы со звездами станут отличным трамплином и выходом из привычного музыкального среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу", - прокомментировал он свое участие.

Он передал эстафету Станиславу Горуне - украинскому спортсмену и призеру Олимпиады в Токио.

Участники Танців з зірками 2021

  1. певица Джамала,
  2. участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
  3. солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
  4. украинский актер Алексей Суровцев,
  5. юмористка Анастасия Оруджова,
  6. артист Иван Люленов,
  7. актер Константин Войтенко,
  8. певец KADNAY,
  9. певица Евгения Власова,
  10. актер Артур Логай,
  11. певица Lida Lee
  12. певец Melovin.

Принял вызов и чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками. К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.

viber
Melovin Танці з зірками новости шоу бизнеса
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