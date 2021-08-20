Melovin стал участником Танців з зірками 2021 и передал challenge спортсмену

Певец Melovin идет на 5 сезон Танці з зірками.
Украинский артист Melovin, который совершил каминг-аут на Atlas Weekend 2021, принял танцізіркамиchallenge и решил идти на 5 сезон главного танцевального шоу страны.
Melovin в Instagram опубликовал видео, на котором ему звонят сотни номеров с просьбами прокомментировать то каминг-аут, то какие-то глупости, но он взял трубку только от Танців з зірками. Сразу же вокруг него появились диско-шары, а певец прямо с постели и халата выпрыгнул и побежал на репетиции.
"Люблю делать то, чего от меня точно не ожидают. Танцы со звездами станут отличным трамплином и выходом из привычного музыкального среды в нечто новое. Если кого-то и интересует участие ради участия, то меня интересует именно победа в шоу", - прокомментировал он свое участие.
Он передал эстафету Станиславу Горуне - украинскому спортсмену и призеру Олимпиады в Токио.
Участники Танців з зірками 2021
- певица Джамала,
- участник группы ТНМК Олег Фагот Михайлюта,
- солистка группы KAZKA Александра Зарицкая,
- украинский актер Алексей Суровцев,
- юмористка Анастасия Оруджова,
- артист Иван Люленов,
- актер Константин Войтенко,
- певец KADNAY,
- певица Евгения Власова,
- актер Артур Логай,
- певица Lida Lee
- певец Melovin.
Принял вызов и чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу Dancing With The Stars Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу Танці з зірками. К судейскому состав также вошли любимые танцоры страны - прима-балерина Екатерина Кухар и хореограф и ведущий инфотейнмент шоу Твій день Влад Яма.