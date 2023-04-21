90-летний Бедрос Киркоров собрался отсудить себе все имущество. Кто же тогда будет менять ему подгузники?

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Филлип Киркоров с отцом Бедросом / liveinternet.ru

Дряхлый отец главного павлина российской эстрады Филиппа Киркорова Бедрос, удивляет общественность не меньше своего сына. Но если у первого - это новая задняя точка и лицо, то у второго - разборки со своими женами, молодые любовницы и дележка совместно нажитого имущества.

В частности, по информации пропагандистской помойки Стархит, на днях появилась информация о том, что старик-сердцеед решил развестись со своей женой Людмилой Смирновой, с которой прожил в браке 26 лет. По некоторым данным, разрыв произошел из-за некой беременной медсестры, которая меняла утки престарелому ловеласу.

Между тем, эти данные не подтвердились, а теперь появился новый повод для сплетен.

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Ну что ж, по крайней мере, теперь российским журналистам будет о чем писать, ведь весь этот процесс затянется явно не на один год. А с выездом из страны-агрессора украинских звезд, престарелая гвардия любителей "голубых огоньков" и фонограмм - их главные ньюсмейкеры.

Напомним, ранее Бедрос, который доживает свою никчемную жизнь на шее у своего звездного недосына, высказал свое ценное мнение в отношении украинского народа, который отчаянно борется за свою свободу и выгрызает свои территории у террористической России.

По мнению 90-летнего маразматичного старика, у руководства России были веские основания для начала войны. 90-летний старик считает, что президент и террорист Путин "делает все возможное для своей страны".

Ранее также главный павлин российской эстрады и путинист Филипп Киркоров, который буквально на днях собрался на передовую в колготках, дал свой первый концерт после ряда пластических операций.

Российский телеграм-канал "Не Малахов" написал, что у Киркорова не открывается рот на сцене, а его белесые глаза выглядят странно и страшно.

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