Певец считает, что террорист Путин сделал "все правильно", убивая украинцев и разрушая города.

Филипп Киркоров, Бедрос Киркоров / instagram.com/fkirkorov

Отец скандального российского певца Филиппа Киркорова Бедрос, который доживает свою никчемную жизнь на шее у своего звездного недосына, высказал свое ценное мнение в отношении украинского народа, который отчаянно борется за свою свободу и выгрызает свои территории у террористической России.

По мнению 90-летнего маразматичного старика, у руководства России были веские основания для начала войны. 90-летний старик считает, что президент и террорист Путин "делает все возможное для своей страны".

"Хочу сказать, что если бы Владимир Путин не был президентом, России было бы очень плохо. Благодаря Путину мы вернули Крым, потому что это исконно русская земля. Украинцы пусть заткнут свои рты и сидят тихо. Они предали Россию. Отреклись от русского языка. Это неправильно", — возмущен когда-то певец, а теперь дед с деменцией.

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"Предсказательница Ванга мне когда-то сказала, что Советский Союз распадется. "Но Россия не будет слаба, у нее будет военная мощь, ее будут бояться", — сказала она мне, когда я общался с ней", — бредит Бедрос.

Напомним, ранее путинист, скандалист и матерщинник Филипп Киркоров, который в последнее время очень изменился благодаря пластическим операциям, снова сделал неожиданное признание.

Оказалось, что артист, который отрезал жир со своего живота и нарастил белокурые кудри, теперь не один. По словам путиниста и любителя войны, Киркоров лег под нож хирурга не только ради себя, но и ради новой возлюбленной или возлюбленного, с которой или которым состоит в отношениях с осени прошлого года. Теперь стало известно, что он не просто встречается со своей второй половиной, пара уже вместе живет.

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