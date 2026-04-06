Меган Маркл показала обоих детей во время традиционной забавы — как они выглядят

Дети принца Гарри поохотились за пасхальными подарками.

https://stars.glavred.info/megan-markl-pokazala-oboih-detey-vo-vremya-tradicionnoy-zabavy-kak-oni-vyglyadyat-10754681.html Ссылка скопирована

Принц Гарри и Меган Маркл - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл

Вы узнаете:

Меган Маркл показала пасхальные празднования Арчи и Лилибет

Как выглядят дети принца Гарри

Пока британская королевская семья вышла на традиционную пасхальную прогулку в Виндзоре, Меган Маркл решила сделать свой ход и показала подписчикам в Instagram редкие кадры детей принца Гарри.

Традиционно герцогиня Сассекская не демонстрирует публике лица Арчи и Лилибет. Появление детей принца Гарри вместе в соцсетях мамы стало настоящим сюрпризом для поклонников, ведь обычно бывшая актриса предпочитает делиться с подписчиками моментами с дочерью.

видео дня

Арчи и Лилибет - дети принца Гарри / скрин из видео

На видео можно рассмотреть, как Арчи и Лилибет участвуют в традиционной пасхальной забаве — собирают пасхальные подарки, которые были спрятаны во дворе. Дочь Меган Маркл сразу привлекла к себе внимание милым розовым нарядом с кроличьими ушами. Дети возвращались домой уже с полными корзинками подарков.

"Счастливой Пасхи", - подписала видео герцогиня Сассекская.

Принцесса Лилибет с подарками / скрин из видео

После увлекательного приключения в саду дети принца Гарри продолжили развлекаться с полученными подарками. Меган показала Арчи и Лилибет дома, полностью погруженными в раскрашивание яиц.

Как выглядит принц Арчи / скрин из видео

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что в ночь на 6 апреля Одесса подверглась атаке российскими ударными дронами, целью которых стали мирные жители и гражданская инфраструктура. Украинский исполнитель Melovin сообщил, что его родительский дом пострадал от удара страны-агрессора.

Также шоумен Дима Коляденко отметил день рождения Ирины Билык стильным поздравлением в соцсетях. Артист поделился редкой фотографией поп-дивы, на которой она запечатлена с цветами в наряде цветов украинского флага.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред