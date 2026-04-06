Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

Артист решил поздравить бывшую возлюбленную.

Ирина Билык - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Известный украинский шоумен Дима Коляденко решил публично обратиться к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык в особенный день. В своем Instagram знаменитость поздравил певицу с днем рождения.

Сегодня, 6 апреля, Билык празднует свой 56-й день рождения. Коляденко написал трогательное поздравление для своей экс-партнерши и пожелал ей любви.

"С Днем рождения! Поздравляю! Мира, счастья, радости, любви желаю!", — высказался Дмитрий.

Шоумен сопроводил пост фотографией артистки. На ней Ирина Билык запечатлена с букетом цветов и в ярком желто-синем образе.

Тем временем сама певица решила сделать поклонникам настоящий подарок. Билык представила обновленную версию своего хита "О любви" из культового альбома "Любовь. Яд", в клипе на который появлялся другой ее знаменитый бывший Юрий Никитин.

Ирина Билык и Дима Коляденко — отношения

Ирина Билык начала встречаться с Димой Коляденко в 2003 году. Пара пробыла в отношениях три года, а громкий финал наступил в 2006 году, когда из-за постоянных скандалов пара рассталась. Дмитрий долго не мог отпустить музу, делясь подробностями их жизни в прессе, что раздражало знаменитую артистку. Тем не менее, Коляденко утверждает, что между ним и Билык сохранились теплые отношения.

О персоне: Ирина Билык Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

