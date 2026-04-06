Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

Кристина Трохимчук
6 апреля 2026, 13:23
Артист решил поздравить бывшую возлюбленную.
Ирина Билык - день рождения
Ирина Билык - день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Билык

Вы узнаете:

  • Ирина Билык празднует день рождения
  • Как ее поздравил Дима Коляденко

Известный украинский шоумен Дима Коляденко решил публично обратиться к своей бывшей возлюбленной Ирине Билык в особенный день. В своем Instagram знаменитость поздравил певицу с днем рождения.

Сегодня, 6 апреля, Билык празднует свой 56-й день рождения. Коляденко написал трогательное поздравление для своей экс-партнерши и пожелал ей любви.

видео дня

"С Днем рождения! Поздравляю! Мира, счастья, радости, любви желаю!", — высказался Дмитрий.

Дима Коляденко - роман с Ириной Билык / фото: instagram.com, Дима Коляденко

Шоумен сопроводил пост фотографией артистки. На ней Ирина Билык запечатлена с букетом цветов и в ярком желто-синем образе.

Тем временем сама певица решила сделать поклонникам настоящий подарок. Билык представила обновленную версию своего хита "О любви" из культового альбома "Любовь. Яд", в клипе на который появлялся другой ее знаменитый бывший Юрий Никитин.

Ирина Билык - О любви / фото: instagram.com, Ирина Билык

Ирина Билык и Дима Коляденко — отношения

Ирина Билык начала встречаться с Димой Коляденко в 2003 году. Пара пробыла в отношениях три года, а громкий финал наступил в 2006 году, когда из-за постоянных скандалов пара рассталась. Дмитрий долго не мог отпустить музу, делясь подробностями их жизни в прессе, что раздражало знаменитую артистку. Тем не менее, Коляденко утверждает, что между ним и Билык сохранились теплые отношения.

Ирина Билык / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущий и волонтер Сергей Притула растрогал подписчиков редкими кадрами со своими детьми. На фотографиях видно, что наследники шоумена от двух разных браков прекрасно ладят и проводят время вместе.

Также Леся Никитюк объяснила, почему сама не смогла побывать на концерте Jerry Heil и показалась с синяком под бровью. По словам Никитюк, концерт артистки оставил у нее незабываемые впечатления даже через экран и объяснила происхождение фингала.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ирина Билык

Ирина Билык - украинская певица, композитор и поэт-песенник. Народная артистка Украины (2008). Из-за высокой популярности (в особенности в 90-ые), любви к перевоплощениям и огромного влияние на формирование украинской популярной музыки Билык называют "украинской Мадонной". Певица выпустила 12 студийных альбомов и 48 синглов. Самые популярные треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" и пр.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Билык новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
13:35Украина
12:57Синоптик
11:12Фронт
Популярное

Ещё
Последние новости

13:35

Россияне начали сбрасывать с БпЛА новые мины: украинцев предупредили об угрозе

13:31

Удача будет с вами весь год: что нужно сделать в Чистый четверг

13:23

Коляденко показал Ирину Билык и обратился к ней: "Любви желаю"

12:57

Мокрый снег и сильный ветер: синоптик предупредила украинцев о заморозках

12:24

Окна будут чистыми месяцами: чем натереть стекла для безупречного блеска - лайфхак

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
12:22

Китайский гороскоп на завтра, 7 апреля: Тиграм - препятствия, Собакам - жертвы

12:20

Все изменится: три знаки зодиака получат шанс изменить жизнь после 6 апреля

11:55

Кому молиться 7 апреля об исцелении души и тела: какой церковный праздник

11:12

ВСУ отбросили россиян на важном направлении: освобождены новые территории

Реклама
11:10

Россия не остановится: Зеленский резко отреагировал на атаку по ОдессеФото

11:07

Сергей Притула впервые за долгое время показал детей от двух браков — детали

10:56

В РФ умер создатель "Циркона": россияне бьют этой ракетой по Украине с 2024 года

10:50

США и Иран ведут переговоры о перемирии: СМИ оценили шансы на сделку

10:11

В гнезде аистов на Полтавщине разгорелась борьба: Одарка напала на новых жителей

10:01

Леся Никитюк появилась с фингалом: "У меня же ребенок"

09:53

Ночной удар оккупантов по Одессе: есть убитые и раненые, объявлен день траураФото

09:51

Дизель подорожал до исторического максимума: какие цены на АЗС 6 апреля

08:57

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 аперля (обновляется)

08:56

ВСУ сорвали планы россиян в Донецкой области, позиции врага слабеют – ISW

08:42

РФ нашла замену Starlink: ВСУ впервые уничтожили секретный спутниковый терминал РФ

Реклама
08:29

Момент истины в Иране наступит скоро: Климовский дал прогнозмнение

08:29

Карта Deep State онлайн за 6 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

08:00

Дроны посетили Новороссийск: горит важный нефтяной терминал, подробности

06:28

РФ атаковала многоэтажку в Одессе: под завалами могут находиться людиФото

04:55

Ужасающее предупреждение: астронавты прошли "точку невозврата" на пути к Луне

04:00

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке крокодила за 13 секунд

03:25

Мамин мальчик: сын Бритни Спирс взял ее фамилию

03:15

Красивые, но агрессивные: список цветов, которые не умеют "дружить" с соседями

02:58

Стала тенью себя: Анджелина Джоли напугала внешним видом

02:14

Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" с детьми попала в ДТПВидео

01:22

Валерий Харчишин рассказал о службе сына-воина

05 апреля, воскресенье
23:57

РФ заявила о захвате Луганщины: CNN раскрыла, что происходит на самом деле

23:26

"В это трудно поверить": внезапно умер солист Национальной оперы Украины

23:05

Киев накроет погодный сюрприз: температура резко изменится

23:05

Важно не упустить момент: когда обрабатывать косточковые деревья от монилиозаВидео

22:08

Луческу ввели в искусственную кому: каково состояние экс-тренера Динамо и Шахтера

21:28

Карма для предателя: на фронте уничтожен сбежавший в РФ экс-глава управления СБУ

20:24

США могут потерять место главного посредника по Украине: неожиданный прогноз

19:35

"Попала на крючок": Леся Никитюк сделала заявление о сыне

19:27

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили о новом массированном ударе

Реклама
19:27

Скандал в Сербии: взрывчатка, след РФ и громкие обвинения против Орбана

19:10

Россия двигается к модели "чебурнета": Денисенко раскрыл замысел Путинамнение

18:59

"Это слишком быстро": поэт-воин Вышебаба женится во второй раз

18:37

Соглашение "уже завтра", или…: Трамп выдвинул новый ультиматум Ирану

18:27

Секрет хранения риса и гречки: что положить внутрь, чтобы не было жучковВидео

18:10

Зеленский прибыл в Сирию и встретился с президентом: о чем договорились

17:27

Днепр накроет похолодание: до каких отметок опустится температура на этой неделе

17:24

Финансовый гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

17:23

Мощные удары ВСУ: в огне НПЗ, авиация и стратегические склады РФ

17:22

Какие цветы нести на могилу: ошибка при выборе может иметь значение

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости РовноНовости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять