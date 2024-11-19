"Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным

Даже в самые сложные времена Витвицкая находит в своем сердце место для любви.

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Соломия Витвицкая новости - Соломия Витвицкая показала новые фото с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

Кратко:

Соломия Витвицкая отреагировала на тысячный день полномасштабной войны

Ведущая показала снимки с возлюбленным, которые мечтает повторить

В феврале 2024 года украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая после нескольких лет одиночества наконец поделилась с миром своим счастьем, которое она обрела в лице украинского военного Алексея Ситайло. С тех пор в ее блоге время от времени появляются романтические кадры с бойфрендом: каждая встреча для пары - особенная, ведь из-за службы Алексея им приходится поддерживать отношения на расстоянии.

Впрочем, Витвицкая не унывает. С верой в любовь она едет к избраннику в прифронтовые зоны, чтобы получить свои редкие часы нежности. Фото одной из таких поездок появились в блоге Соломии в Instagram.

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Снимки, на которых она позирует с Ситайло, ведущая опубликовала в честь 1000 дней героического противостояния Украины российскому агрессору. Они были сняты летом на территориях, которые сегодня "фактически являются линией фронта".

"1000 дней полномасштабной войны россии в Украине... Это фото из Селидово и Курахово сделаны летом. Сейчас эти города уже фактически являются линией фронта... Но мечтаю повторить эти фотографии уже под мирным украинским небом. Победим!" - пишет Соломия Витвицкая.

Соломия Витвицкая новости - Соломия Витвицкая показала новые фото с Алексеем Ситайло / коллаж: Главред, фото: instagram.com/solomiyavitvitska

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