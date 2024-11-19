"Мечтаю повторить": Соломия Витвицкая показала романтику с бойфрендом-военным

Кратко:
- Соломия Витвицкая отреагировала на тысячный день полномасштабной войны
- Ведущая показала снимки с возлюбленным, которые мечтает повторить
В феврале 2024 года украинская ведущая и журналистка Соломия Витвицкая после нескольких лет одиночества наконец поделилась с миром своим счастьем, которое она обрела в лице украинского военного Алексея Ситайло. С тех пор в ее блоге время от времени появляются романтические кадры с бойфрендом: каждая встреча для пары - особенная, ведь из-за службы Алексея им приходится поддерживать отношения на расстоянии.
Впрочем, Витвицкая не унывает. С верой в любовь она едет к избраннику в прифронтовые зоны, чтобы получить свои редкие часы нежности. Фото одной из таких поездок появились в блоге Соломии в Instagram.
Снимки, на которых она позирует с Ситайло, ведущая опубликовала в честь 1000 дней героического противостояния Украины российскому агрессору. Они были сняты летом на территориях, которые сегодня "фактически являются линией фронта".
"1000 дней полномасштабной войны россии в Украине... Это фото из Селидово и Курахово сделаны летом. Сейчас эти города уже фактически являются линией фронта... Но мечтаю повторить эти фотографии уже под мирным украинским небом. Победим!" - пишет Соломия Витвицкая.
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Кто такая Соломия Витвицкая?
Украинская телеведущая, журналистка, ведущая проекта "ТСН" на телеканале 1+1, сообщает Википедия.
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