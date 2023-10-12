Мать путиниста Пригожина выбрала оставаться под обстрелами в Израиле, лишь бы не возвращаться в Россию

Муж российской певицы Валерии Иосиф Пригожин, который славится своей пропутинской позицией, а его жена не раз заявляла, что террористическая Россия победит в захватнической войне, ведь на их стороне "Бог", рассказал о своей матери, которая живет в Израиле.
По информации пропагандистских СМИ, 83-летняя женщина готова сидеть под обстрелами в Израиле, лишь бы только не возвращаться в террористическую Россию.
"Маму вывезти невозможно, она там живет уже почти 35 лет. Просит ее не трогать, оставить пока как есть", - говорит путинист.
Пригожин также цинично заявил, что, мол, можно по-разному делить территорию, но мирные жители не должны страдать. При этом он полностью поддерживает политику кровавого диктатора Путина по отношению к Украине, который разбивает мирные украинские города и убивает мирных граждан.
Известный кремлевский пропагандист, а по совместительству ‒ давно известный своими откровенно великодержавно-шовинистическими взглядами актер/сценарист Иван Охлобыстин неожиданно назвал себя "шутом".
Ранее также комик Александр Незлобин, который выступил против войны и покинул РФ, высказался о том, как переобулся актер Павел Деревянко.
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