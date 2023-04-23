Маша Ефросинина поделилась планами на президентство Украины

В частности популярная украинская ведущая порассуждала про особенности украинского общества.

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Маша Ефросинина поделилась своими мыслями о президентстве / instagram.com/mashaefrosinina

Полномасштабная война в Украине раскрыла многих медийных личностей с новой стороны. Ведущая Маша Ефросинина занималась общественной деятельностью и до трагических событий, однако теперь ее авторитет только укрепился.

Не удивительно, что в ней многие украинцы видят вдохновение и мотивацию приближать победу, когда не хватает собственных. В связи с этим у Ефросининой часто спрашивают, видит ли она себя в политике.

Украинская история уже имеет яркий пример того, как человек из шоу-бизнеса может блестяще управлять страной. Поэтому в Instagram ведущей нет-нет, да появляется вопрос о том, не желает ли она попробовать свои силы на посту президента Украины.

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О своих политических амбициях ведущая скромно умолчала, однако выразила мнение, что наша страна еще не готова к такому.

"Таких вопросов почему-то очень много. Друзья, вы шутите? Вы серьезно считаете, что наше общество готово проголосовать за женщину?" - эмоционально ответила вопросом на вопрос Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина поделилась своими мыслями о президентстве / instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина высказалась про свою младшую сестру, которая ранее была невесткой Виктора Ющенко, а теперь живет в стране-оккупанте и молчит про войну в Украине.

Также ведущая рассказала, как встречала Пасху в этом году в травмпункте - по нелепой случайности ее сын попал в ожоговое отделение, в чем Ефросинина винит себя.

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