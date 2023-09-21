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Мария Машкова показала послание от отца-путиниста, и призналась в любви к нему

Анна Подгорная
21 сентября 2023, 18:46 обновлено 21 сентября, 18:46
Владимир Машков с годами растерял свою мудрость и трезвость мысли, раз сегодня всерьез верит роспропаганде.
Мария Машкова Владимир Машков
Маша Машкова обратилась к Владимиру Машкову с его напутствием / коллаж: Главред, фото: instagram.com/masha_mashkova_official, instagram.com/tot_mashkov

Российская актриса Мария Машкова признает рф агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками. Из-за своих антивоенных и антипутинских убеждений артистка не общается с отцом - актером-пропагандистом Владимиром Машковым.

Он отрекся от дочери после того, как Мария публично заявила про свою позицию. Тем не менее Машкова не теряет надежды, что пелена пропаганды однажды спадет с глаз ее отца. Если же нет, ненависть к военным преступлениям страны-оккупанта продолжит смешиваться в ее душе с неразделенной любовью к папе-путинисту.

На своей странице в Instagram актриса показала давнее обращение Машкова к дочери - двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.

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"Помни о лучших движениях своей души и мир будет у твоих ног", - это папа мне как то подписал маленькую книжку. Ты, пап, тоже помни… Я скучаю по тебе. Смешному. Талантливому и очень храброму. Я верю, что ты именно такой. Люблю. Всегда", - ответила Мария Машкова своему отцу-путинисту через десятилетия.

Послание Машкова
Маша Машкова обратилась к Владимиру Машкову с его напутствием / instagram.com/masha_mashkova_official

Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители рф.

Сама Машкова в страну на болотах возвращаться не планирует из соображений безопасности. Она рассказала про тюремный срок, который ее ожидает в стране-агрессоре за ее антивоенные высказывания.

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