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Маричка Падалко довела до слез военным навыком сына-школьника

Анна Подгорная
16 мая 2024, 16:00
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17-летнему Мише пришлось рано повзрослеть, и теперь все его мысли заняты помощью отцу-защитнику и борьбе за свободную Украину.
Маричка Падалко, Егор Соболев, Михаил Соболев
Маричка Падалко дети - сын Падалко и Соболева научился собирать дроны / коллаж: Главред, фото: facebook.com/marichka.padalko

Украинская журналистка и ведущая телеканала 1+1 Маричка Падалко довела до слез своих подписчиков необычным увлечением 17-летнего сына Михаила, которому мальчик посвящает все свое свободное время. Его отец, общественный деятель и журналист Егор Соболев, встал на защиту Украины с первых дней полномасштабной войны. Подросток нашел способ помочь отцу и его подразделению на фронте.

Вместо подготовки к выпускным экзаменам Михаил учится собирать FPV-дроны. Он самостоятельно прошел курсы и за свой счет покупает необходимые ему детали. Об этом Падалко рассказала в своем блоге в Facebook. "Не так я себе представляла подготовку к ВНО или НМТ старшего ребенка. Но живем в другие времена..." - написала ведущая.

Миша Соболев - очень сознательный парень. В социальных сетях он проводит благотворительные сборы для подразделения отца, а после 18 лет хочет пойти на фронт и защищать страну. От этой идеи его отговаривают и папа-военный, и мама. И пока вопрос со службой остается открытым, Михаил решил уже приступить к получению жизненно важных практических навыков.

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"Моей мотивацией научиться собирать дроны было напрямую помочь папе и его подразделению выполнять важнейшую работу в нашей стране. Сборы, акции и другая деятельность направлена на усиление обороноспособности очень важна и я дальше продолжу ею заниматься, но мне хотелось помочь максимально непосредственно. Я почти не сомневаюсь, что мне и моему поколению придется принимать активное участие в борьбе за независимость, поэтому очень советую всем узнавать, учиться и осваивать технологии. Осознавайте, помогайте, учитесь и готовьтесь", - говорит старший сын Марички Падалко.

В комментариях такое взрослое решение юного Михаила многих очень растрогало: "Такий час, такi дорослi дiти. Дякую вам, за вашу позицiю, за виховання дiтей", "Темні часи народжують світлих людей. Наша країна в надійних руках", "Який хороший син у гарних батьків", "Ваш син молодець. Пишаюся", "Дякуємо, Марічко, за захисників! Михайлику, пишаємось!".

Михаил Соболев
Маричка Падалко дети - сын Падалко и Соболева научился собирать дроны / facebook.com/mash.klyr
Михаил Соболев
Маричка Падалко дети - сын Падалко и Соболева научился собирать дроны / facebook.com/mash.klyr

Кто такая Маричка Падалко

Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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