Детский мультсериал "Мой маленький пони: Дружба - это чудо" получил возрастное ограничение по нелепой причине.

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"Мой маленький пони" попал под запрет в РФ / коллаж: Главред, фото: imdb.com, ua.depositphotos.com

В стране на болотах свобода слова и самовыражения давно не в почете. Более того, в конце ноября государство-агрессор влезло в личную жизнь своих граждан.

Министерство юстиции рф запретило международное движение ЛГБТ и признало его действия и символику экстремистскими. Под запрет попал и радужный флаг - прайд-флаг и его изображения.

Теперь за принадлежность к сексуальным меньшинствам в стране-оккупанте можно получить тюремный срок. Однако абсурдность запрета распространилась даже на детский американский мультсериал "Мой маленький пони: Дружба - это чудо".

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Его сюжет не демонстрирует нетрадиционные отношения, однако один из его персонажей, маленькая пони по имени Рэйнбоу Дэш, принесла доброй истории, которая более десяти лет учила детей дружбе и смелости, возрастное ограничение "18+". Именно так был маркирован "Мой маленький пони" на одном из популярных в рф киноресурсов.

Чем же провинилась Рэйнбоу Дэш? Все дело в том, что грива и хвост персонажа раскрашены в радужные цвета, что, вероятно, и насторожило блюстителей закона.

"Мой маленький пони" попал под запрет в РФ / kinopoisk.ru

Ранее актер-путинист Дмитрий Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом. По мнению религиозного артиста, который тем не менее одобряет убийства украинцев, такая мера должна усмирить дух ребенка.

Также российский актер Анатолий Белый, который осудил войну и выехал из страны-оккупанта, рассказал, почему никогда не вернется в рф. Он признается, что такое решение далось ему с болью.

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