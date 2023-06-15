Маразм крепчал: Охлобыстин получил орден за "заслуги перед Запорожской областью"

Маразматик Иван Охлобыстин теперь получил орден за призывы убивать.

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Охлобыстин известен своей искуссной пропанагандой/ Facebook.com

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий наградил путиниста, актера и режиссера Ивана Охлобыстина, который больше всего на свете ненавидит Украину, орденом "За заслуги перед Запорожской областью" I степени.

Об этом сообщает пропагандистская помойка ТАСС.

Вручение прошло на стенде региона на Петербургском международном экономическом форуме. Балицкий назвал артиста "настоящим другом Запорожской области. Видимо, в террористической России принято называть друзьями тех, кто убивает мирных граждан того же региона.

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Орден вручен с формулировкой "значительный личный вклад в формирование информационного пространства Запорожской области, продвижение положительного образа региона, активную гражданскую позицию и патриотизм".

Ранее Охлобыстин выразил мнение, что любить родину в России стало "неприличным". Он написал в своем канале, что в кинотеатре к нему подошел мужчина, шепотом сообщил что он из организации "Боевое братство" и "выразил уважение" артисту.

Напомним, ранее Охлобыстин решил прокомментировать отъезд российской певицы Аллы Пугачевой с ее террористической родины.

Ранее также Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

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