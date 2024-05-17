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"Мама нашла уже мертвым": Наталка Карпа рассказала о потери возлюбленного

Элина Чигис
17 мая 2024, 12:43
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Наталка Карпа рассказала о том, что в 18 лет пережила потерю своего возлюбленного.
Наталка Карпа
Наталка Карпа поделилась тяжелыми воспоминаниями / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalkakarpa/

Украинская певица Наталка Карпа поделилась историей своей первой любви, оказывается, ее парень трагически умер в молодом возрасте.

В интервью Славе Демину Наталка рассказала, что парень умер из-за несчастного случая, об этом обьявили правоохранительные органы и частные детективы. Случилось несчастье приблизительно 24 года назад.

"Он был журналистом. Как свидетельствуют свидетели, которые его видели в последний раз, он сидел с друзьями. Возможно там выпил лишнего. Его такси привезло под дом. Поднимаясь на второй этаж, он споткнулся и упал на шкаф. В шкафу были такие небольшие стеклянные витражи. Он разбил локтем и рукой витражик, который ему перерезал артерию", - сказала артистка.

Карпа также поделилась, что парня нашла его мама уже мертвым. Ее возлюбленному тогда было 25 лет и у певицы с ним была настоящая любовь.

"Наша первая романтическая встреча - это был Новый год. А эта вся история случилась в июле, то есть полгода. Я не скажу, что у нас были отношения. Лично для меня это была огромная любовь. Я как раз заканчивала школу и поступала в университет. 18 лет мне было", - добавила Карпа.

Смотрите видео, где Наталка Карпа поделилась, как потеряла первую любовь:

Кто такая Наталка Карпа?

Наталья Карпа – украинская певица, ведущая и заслуженная артистка Украины. Соучредитель продюсерского центра Karparation. С 2016 года в браке с Героем АТО Евгением Тереховым.

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