"Мальчик в трусиках": Гордон показал Соловьева в бронежилете и трусах

Комментаторы удивляются, почему Соловьев на фото без своей "наследницы", а также предполагают, что оккупантам выдали новую летнюю форму.

Гордон_Соловьев / Коллаж Instagram

Украинский журналист и ведущий Дмитрий Гордон, который часто на своей странице в Instagram публикует фрагменты из жизни соседнего террористического государства Россия, высмеял главного путинского пропагандиста Владимира Соловьева.

На своей странице в Instagram, он опубликовал фото, где изображен помойка-Соловьев в женских трусиках и в бронежилете. Отметим, что в таком образом, сын российского сливного бачка стал еще больше похож на своего отца.

В комментариях, конечно же, начался пир на весь мир. Украинским подписчикам пришелся по душе такой образ пропагандистского рта террориста Путина.

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Соловьев в трусах / Instagram

"А вдруг он и правду так ведет свои передачи. Мы же его постоянно по пояс видим", Не надо причислять "это" к женскому полу!!!!! Это обижает", "А чего он без наследницы на фото", "Це вже літню форму видають русні?", "Дмитрий, оно же что-то застудит?", - пишут комментаторы.

Напомним, ранее Гордон рассказал о финансовых трудностях в своей семье.

До начала полномасштабной войны знаменитость зарабатывал благодаря недвижимости, куда и вкладывал все свои средства. При себе у журналиста были не слишком большие суммы. По словам Гордона, недвижимость, благодаря которой он зарабатывал ранее, теперь не работает. "Война началась. У меня в кармане 20 тысяч долларов. Недвижимость не работает, не сдается практически вся. А что, сдается, идет на оплату коммунальных платежей огромных. И все, мы приплыли", — рассказал он во время эфира со своей женой, журналисткой Алесей Бацман.