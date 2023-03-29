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Максим Галкин засветил стройные ножки Аллы Пугачевой в мини на фото из личного архива

29 марта 2023, 20:29
Такой Примадонну, вероятно, видел только Галкин.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева выглядела почти десять лет назад / instagram.com/maxgalkinru

Российский комик и шоумен Максим Галкин уже почти месяц находится в США на гастролях. Вдали от семьи, которую он вывез из страны-оккупанта в Израиль, подальше от травли из-за их антивоенной позиции, юморист заметно приуныл.

Все чаще он придается ностальгии, а на его странице в Instagram видео с выступлений все чаще смешиваются с раритетными кадрами из семейной хроники жизни с Аллой Пугачевой.

Так недавно Галкин опубликовал два редких снимка: на них Примадонна держит на руках крошечных двойняшек Лизу и Гарри, когда им, вероятно, еще не было и года. Кроме умилительных пупсиков, которыми были некогда дети певицы и комика, взгляд определенно приковывает сама Пугачева.

видео дня

На снимках она позирует с кудрявыми волосами, в цветастой тунике и розовых мини-шортиках, которые подчеркивают стройные ножки артистки. На ее лице играет счастливая улыбка - похоже, что даже позднее материнство приносит ей большое удовольствие.

"Во какие были бутусы! Любимки❤️ Сейчас уже взрослые, почти", - подписал фотографии Максим Галкин.

Алла Пугачева с Лизой и Гарри Галкиными
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева выглядела почти десять лет назад / instagram.com/maxgalkinru

Ранее Максим Галкин во время одного из своих монологов признался, что президентство Владимира Зеленского сделало его жизнь невыносимой, однако он искренне желает Украине независимости и целостности.

Также стало известно, что комик Юрий Гальцев, с которым Галкин перестал общаться из-за поддержки клоуном войны в Украине, обижается на Максима за то, что у того хватило совести не молчать про преступления страны-агрессора.

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Алла Пугачева Максим Галкин Лиза Галкина Гарри Галкин
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