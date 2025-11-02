Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

Четыре года назад Пугачева и Галкин отказались от проживания в стране-агрессоре.

https://stars.glavred.info/maksim-galkin-pokinul-kipr-gde-seychas-nahoditsya-shoumen-10711715.html Ссылка скопирована

Максим Галкин сейчас - в какой стране находится муж Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

В блоге Максима Галкина появились новые снимки

В них артист указал, где находится сейчас

В конце октября в прессе появились новости о том, что семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина приобрела недвижимость в Болгарии. После отъезда из страны-оккупанта звезды осели сперва в Израиле, затем на Кипре.

Пока неизвестно, значит ли покупка дома в Болгарии, что Пугачева и Галкин переберутся именно туда. Что же касается нынешнего местоположения артистов, то его шоумен раскрыл в своем блоге в Instagram.

видео дня

Сейчас Максим Галкин находится в Израиле: он опубликовал фото из Яффы - исторического района Тель-Авива. На снимке он запечатлел пожилого мужчину, который мило общается с тремя детьми на фоне Средиземного моря.

Максим Галкин сейчас - в какой стране находится муж Аллы Пугачевой / фото: instagram.com/maxgalkinru

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Читайте также:

О персоне: Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред