Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

Анна Подгорная
2 ноября 2025, 23:48обновлено 3 ноября, 00:19
7
Четыре года назад Пугачева и Галкин отказались от проживания в стране-агрессоре.
Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - в какой стране находится муж Аллы Пугачевой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Кратко:

  • В блоге Максима Галкина появились новые снимки
  • В них артист указал, где находится сейчас

В конце октября в прессе появились новости о том, что семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина приобрела недвижимость в Болгарии. После отъезда из страны-оккупанта звезды осели сперва в Израиле, затем на Кипре.

Пока неизвестно, значит ли покупка дома в Болгарии, что Пугачева и Галкин переберутся именно туда. Что же касается нынешнего местоположения артистов, то его шоумен раскрыл в своем блоге в Instagram.

видео дня

Сейчас Максим Галкин находится в Израиле: он опубликовал фото из Яффы - исторического района Тель-Авива. На снимке он запечатлел пожилого мужчину, который мило общается с тремя детьми на фоне Средиземного моря.

Максим Галкин
Максим Галкин сейчас - в какой стране находится муж Аллы Пугачевой / фото: instagram.com/maxgalkinru

Максим Галкин - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что после одного из своих выступлений Максим Галкин публично вступил в перепалку с поклонницей, которая решила выразить свое недовольство.

На другом концерте Максим Галкин перепел известный хит Степана Гиги и признался на украинском языке, кто помогает ему совершенствовать его навыки в соловьиной.

Максим Галкин

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Максим Галкин
