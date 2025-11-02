Максим Галкин покинул Кипр - где сейчас находится шоумен

Кратко:
- В блоге Максима Галкина появились новые снимки
- В них артист указал, где находится сейчас
В конце октября в прессе появились новости о том, что семья Аллы Пугачевой и Максима Галкина приобрела недвижимость в Болгарии. После отъезда из страны-оккупанта звезды осели сперва в Израиле, затем на Кипре.
Пока неизвестно, значит ли покупка дома в Болгарии, что Пугачева и Галкин переберутся именно туда. Что же касается нынешнего местоположения артистов, то его шоумен раскрыл в своем блоге в Instagram.
Сейчас Максим Галкин находится в Израиле: он опубликовал фото из Яффы - исторического района Тель-Авива. На снимке он запечатлел пожилого мужчину, который мило общается с тремя детьми на фоне Средиземного моря.
Максим Галкин - последние новости:
О персоне: Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
