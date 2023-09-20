Максим Галкин показал Аллу Пугачеву на пляже без макияжа

Семья артистов вернулась в Израиль после отпуска в Латвии.

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Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Алла Пугачева и Максим Галкин с 2022 года проживают в Кесарии, Израиль. Туда семья артистов перебралась в знак несогласия с войной в Украине и протеста против действующего правительства страны на болотах.

Там, вопреки фантазиям пропагандистов рф, ни ни капли не скучают по неблагоустроенной стране-оккупанту. Более того - теплый климат и морской воздух значительно улучшили здоровье Примадонны.

Это видно невооруженным взглядом: Максим Галкин на своей странице в Instagram показал свежее фото с супругой, которая в свои элегантные 74 года выглядит просто роскошно без макияжа, фильтров и прочих ухищрений.

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На снимке семейная пара позирует на пляже в Тель-Авиве - оба в светлых нарядах и с похожими прическами. Пугачева и Галкин счастливо улыбаются в камеру.

К слову комментарии к фотографии комик скрыл - к хейту в свою сторону он относится оптимистично, но обижать жену не позволяет. Да и сам Галкин семейный кадр подписывать не стал.

Алла Пугачева и Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

Ранее стало известно, что на Аллу Пугачеву в россии завели дело. Примадонна якобы оказалась злостной неплательщицей коммунальных услуг, за что на нее даже подали в суд.

Также комик высмеял музыкального критика "отСоседова", который долгие годы работал в Украине, а теперь стал одним из самых преданных рупоров кремля и распространяет роспропаганду.

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