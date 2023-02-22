Лютый кринж: Огневич рассказала, что от нее хотят россияне

Певица откровенно поделилась предложениями, которые поступали ей от россиян.

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась информацией о том, какие предложения ей осмелились делать россияне.

На видео в сети, она рассказала две шокирующие истории и призвала отказаться от русскоговорящего контента.

"Должна с вами поделиться двумя историями, потому что настолько они бессмысленны, что я просто не могу это носить в себе. Начну с более короткой бессмысленной истории: ко мне, к моим представителям обратились за рекламой, чтобы я прорекламировала (и здесь слушайте) российские товары. То есть люди, живущие в России, считают абсолютно нормальным, что я буду здесь, в Украине рекламировать российские товары. Что у них в голове, я, честно, не знаю", - удивилась Злата.

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"Вторая история - это вообще какой-то лютый кринж. Слушайте внимательно: какой-то тип живет в России, и обратился к моей команде, чтобы выпустить трек с моим голосом, с частью моей песни на Spotify (это все монетизировать, популяризировать) и указать меня соавтором трека. То есть по нам гатят ракетами, убивают людей, забирают территории, а мы должны делать с ними совместные творческие работы? Я понимаю, что там все очень грустно с пропагандой, состоянием сознания и пониманием, но, ну, настолько быть циничными и считать, что это абсолютно нормально...", - отметила певица.

Напомним, ранее бывшая "Холостячка" Злата Огневич, которая имеет страсть к красивым нарядам, освоила умение хвастаться телом, но не выглядеть при этом вульгарно, на высшем уровне. И на своей странице в Instagram регулярно это подтверждает.

В ее блоге появился фрагмент новой фотосъемки, ее первая глава, которую Огневич назвала "Страсть". Впрочем, название вполне оправдывает то, что увидели фанаты певицы на фото. Для фотосессии она выбрала черный монохромный наряд, в котором акцент был сделан на разнообразии текстур - пышности груди Златы придало бра из лебяжьего пуха, а стройные ножки, красоте которых она уделяет много внимания, были затянуты в черные полупрозрачные кружева.

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