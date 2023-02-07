Злата Огневич повыгибалась на камеру в прозрачных брюках и с "лохматой" грудью

Бывшая Холостячка показала поклонникам свои представления понятия "страсть".

Злата Огневич похвасталась фигурой в кружевных брюках / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица и бывшая "Холостячка" Злата Огневич имеет страсть к красивым нарядам. Но еще лучше ей удается в них позировать для смелых фотосессий.

Артистка освоила умение хвастаться телом, но не выглядеть при этом вульгарно, на высшем уровне. И на своей странице в Instagram регулярно это подтверждает.

В ее блоге появился фрагмент новой фотосъемки, ее первая глава, которую Огневич назвала "Страсть". Впрочем, название вполне оправдывает то, что увидели фанаты певицы на фото. Для фотосессии она выбрала черный монохромный наряд, в котором акцент был сделан на разнообразии текстур - пышности груди Златы придало бра из лебяжьего пуха, а стройные ножки, красоте которых она уделяет много внимания, были затянуты в черные полупрозрачные кружева.

"Жить здесь и сейчас… Открывать сердце, не прятать эмоций. Давать себе право улыбаться и не осуждать за радость других. Все запланированное – воплощать! Ценить то, что имеешь, и стремиться к большему. Найти для себя время: закрыть глаза, глубоко вдохнуть, выдохнуть. Поблагодарить СЕБЯ за все, что имеешь, за то, что УЖЕ сделано, пройдено и… продолжать идти дальше ❤️ Обнимаю каждого всем сердцем!" - подписала соблазнительные кадры Злата Огневич.

Злата Огневич похвасталась фигурой в кружевных брюках / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее ретро-обнаженкой в собственном исполнении поделилась российская телеведущая и пропагандистка Ксения Собчак - показала свое развратное фото с обложки журнала начала нулевых.

Искусству хвастаться своим телом и не скатываться в пошлость Собчак стоит поучиться у украинской певицы Тины Кароль. Артистка также поворошила свои архивы и выудила оттуда пикантный кадр, на котором позировала без белья.

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