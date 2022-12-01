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Люди 2022 года по версии журнала People - среди победителей номинации оказалась украинка

1 декабря 2022, 18:59

Не бывает маленьких дел. Бывают лишь сердца, достаточно большие, чтобы превратить эти маленькие дела в помощь близким.

Люди 2022 года по версии журнала People
Люди 2022 года по версии журнала People / instagram.com/people

Известный журнал People в конце каждого года на протяжении более трех десятилетий подводит итоги, и определяет человека года за работу над благотворительными инициативами.

Так, по итогам 2022 года еженедельник определил целых четверых людей, достойных, по мнению редакции, этого звания. Результаты до выхода первого декабрьского номера People в продажи появились на официальной странице издания в Instagram.

Так звание "Человек года" получила американская актриса украинского происхождения Мила Кунис, которая собрала на помощь украинцам более 37 миллионов долларов, 3 из которых она выложила из собственного кармана. "Мы не можем становиться бесчувственными. Помогать - даже если не просят, просто делать - должно быть нашей нормой", - считает американка из Черновцов.

Звезда ситкома Начальная школа Эбботт актриса Квинта Брансон удостоена звания "Человек года" благодаря этому кинопроекту. Всего за два сезона сериал об учительнице-идеалистке Джанин Тигс повторил успех многих именитых шоу. И речь не о сверхприбыли или рейтингах. Брансон отмечает - "Эббот" объединяет у экранов целые семьи, и это дает зрителям надежду. "Я просто хотела сделать хорошее шоу с хорошими людьми, так что все остальное было интересным дополнением к плану", - добавляет актриса.

Дженнифер Хадсон стала самой молодой женщиной, которая заполучила Эмми, Грэмми, Тони и Оскар, а теперь была признана "Человеком года". Мама говорила артистке в детстве, что та не может делать все, что хочет. "Что ж, мама, оказалось, что могу", - говорит Хадсон. В этом году она запустила дневное ток-шоу для простых людей, которым старается вдохновить их и показать важность и индивидуальность каждого.

И единственным мужчиной среди влиятельных красоток оказался Мэттью МакКонахи. Благодаря актеру в его родном городе Ювалде, штат Техас, был принят закон, ограничивающий ношение и использование огнестрельного оружия. МакКонахи повлиял на власти города после того, как в местной школе произошла массовая стрельба. Жители города поделились с артистом, что боятся за свои жизни и жизни своих детей, он не смог просто стоять в стороне.

Ранее журнал People назвал самого сексуального мужчину 2022 года. Им стал один из хэдлайнеров киновселенной Marvel, который добивался этого титула на протяжении последних трех лет.

Также стало известно, что создатели сериала Теория большого взрыва, последняя серия которого вышла в 2019 году, всерьез задумываются над съемкой продолжения.

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