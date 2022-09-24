Любовь Успенская выпихнула дочь на сцену и пытается сделать из нее звезду

Любовь Успенская, дочь / instagram.com/uspenskayalubov_official

Одиозная певица-пенсионерка Любовь Успенская, которая любит скандалы и террориста Путина, решила открыть миру еще одну звезду - свою дочь Татьяну Плаксину.

Российские Телеграмм-каналы взялись активно критиковать новую певицу, им не понравился ни голос, ни внешность, ни то, как двигается она.

Ранее Любовь Успенская раскрыла тайну, которую скрывала 40 лет – в совсем юном возрасте она сделала аборт, после чего долго не могла иметь детей. Ведущая, не раскрывая источника, зачитала вопрос, в котором утверждалось, что в несовершеннолетнем возрасте героиня программы лишила жизни человека.

Успенская была шокирована, однако призналась, что когда ей еще не было 16 лет, она встретила 30-летнего музыканта. "И я тогда поняла, что мне хочется быть с ним", - отметила она.

Музыкант объяснил девушке, что он мужчина, и ему будет мало "просто встречаться" с ней."Он хотел со мной спать. И я поняла, что если не соглашусь, то больше его не увижу", - продолжила Успенская.

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