Любовь надо беречь: новая девушка Остапчука рассказала, почему не афиширует отношения

Владимир Остапчук и Кристина Горняк / instagram.com/vova_ostapchuk

Новенькая подружка украинского телеведущего Владимира Остапчука, который судя по всему, расстался со своей второй женой, нотариусом Кристиной, рассказала, почему она не хочет афишировать свои отношения с телеведущим.

Об этом 22-летняя журналистка Катерина написала на своей странице в Instagram, отвечая на вопросы своих подписчиков.

Между тем, ни Остапчук ни его бывшая Кристина, свое расставание никак не прокомментировали. Они оба отмалчиваются, делая туманные намеки. Кристина, при этом, грустит, а Остапчук постит одинаковые фото со своей новой пассией.

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк рассказала, как переживает процесс развода с любвеобильным телеведущим.

На своей странице в Instagram на рассказала о том, как дает себе время пережить случившееся, а также добавила, что любая боль имеет свой конец. "Не будет рана кровоточить вечно. Поэтому дайте себе время и проживите все моменты достойно, я именно так и делаю. А еще... все дается для опыта, поэтому учимся", - сказала Горняк.

Напомним, что у блогерши Кристины все чаще стали спрашивать, как она относится к изменам.

Так на вопрос о том, смогла бы она и дальше жить с партнером, который был ей неверен, Кристина Горняк ответила: "Мое мнение такое, что попробовать можно, но думаю, что ни к чему хорошему это не приведет. Я бы ложилась спать с ним в постель, и представляла, как он целовал другую, как обнимал и ласкал, как увлекся другой, которая вызвала у него эмоции... Так что в этих воспоминаниях мне бы хотелось его придушить. А зачем мне садиться за убийство? Лучше сразу, после того, как стало известно про измену, разойтись. Но это мое мнение".

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