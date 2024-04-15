Любимая, с твоим днем: галкин показал пугачеву вблизи и поздравил ее с днем рождения

Максим Галкин с любовью подавил Аллу Пугачеву с днем рождения.

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Галкин трогательно поздравил Пугачеву с днем рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/maxgalkinru

Известный российский комик Максим Галкин, который публично осуждает страшное вторжение РФ в Украину и уехал из страны-оккупанта, опубликовал фото своей супруги, легендарной российской певицы Аллы Пугачевой.

На своей странице в Instagram, комедиант выложил фото Примадонны, где близко показал лицо артистки, ее мягкую улыбку, а также красивые синие глаза. "Любимая, с твоим днем", - написал он.

Галкин не стал закрывать комментарии и там многие люди, среди которых и знаменитые артисты, желали Алле Пугачевой здоровья и поздравляли ее с днем рождения.

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

В частности, украинская артистка Светлана Лобода также поздравила Пугачеву с ее 75-летним юбилеем.

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Отметим, ранее Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале". Комик поблагодарил всех, кто работал с ним над этим проектом.

Напомним, ранее Галкин опубликовал видео, на котором он сидит со стаканом виски в руке. По словам Галкина, он немного "перепил виски" и пожелал израильским ПВО удачи на иврите. А в подписи написал: "в ожидании".

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