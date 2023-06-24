"Лысый, ты что исполняешь?": россияне перепутали Пригожина и устроили скандал

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин предпринял вооруженное восстание в России в попытке сменить руководство Министерства обороны РФ. В то же время, россияне набросились на еще одного Пригожина - Иосифа.
Комментаторы "атаковали" Instagram-страницу музыкального продюсера Иосифа Пригожина.
Под публикациями на странице Иосифа Пригожина начали появляться многочисленные комментарии о мятеже в России. Видимо, россияне "перепутали" Пригожиных.
Так, некоторые комментаторы музыкального продюсера призывают "успокоить войска".
Отметим, Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер и бизнесмен. В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других.
Он поддержал диктатора Путина за введение войск в Украину и начале масштабной войны.
Скандал Пригожина в России
Вечером 23 июня руководитель бандформирования ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с Минобороны.
После этого в Москве, Ростове и других городах страны-оккупанта России начала появляться военная техника. В Кремле заявили, что Путин, мол, "проинформирован". ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина и обвинила его в призыве к военному мятежу.
24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.
Читайте также: